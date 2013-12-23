تحریم های ایران باید تشدید شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل ، سناتور چاک اسکومر که رهبری دموکرات ها و جمهوری خواهان برای تشدید تحریم ها علیه ایران را در سنای آمریکا بر عهده دارد، بار دیگر بر لزوم تشدید تحریم های ایران تاکید کرد.

وی در گفتگو با برنامه دیدار با مطبوعات شبکه سی بی س نیوز آمریکا گفت: در سنا شمار زیادی از سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه وجود دارند که مثل من معتقدند آنچه که می تواند ایران را وادار به کنار گذاشتن برنامه هسته ای و از بروز جنگ جلوگیری کند تحریم ها است نه لغو تحریم ها.

وی در این برنامه مدعی شد: این تحریم های شدید بود که ایرانی ها را پای میز مذاکره کشاند و حالا اگر ایرانی ها فکر می کنند بدون کنار گذاشتن برنامه هسته ای خود می توانند از دست تحریم ها رها شوند ما نیز باید آنها را تشدید کنیم.

این سناتور تندروی آمریکایی همچنین مدعی شد ایرانی ها با حسن نیت پای میز مذاکره نیامده اند.

گروهی از سناتورهای آمریکایی در حالی در تلاشند تا تحریم های جدیدی را علیه ایران تصویب کنند که این امر با مخالفت کاخ سفید مواجه شده است به طوری که باراک اوباما اعلام کرده است در صورت تصویب چنین طرحی از سوی سنا، آن را وتو خواهد کرد.