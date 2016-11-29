موافقت سنا با بررسی تمدید تحریم‌ های ایران/رأی‌ گیری در هفته جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرویس مطبوعاتی مجلس سنای آمریکا اعلام کرد که لایحه مورد تأیید مجلس نمایندگان را برای تمدید تحریم ها علیه ایران در دستور کار قرار خواهد داد.

در ادامه این بیانیه آمده است: سناتور «میچ مک کانل» (رهبر اکثریت سنا) گفت که ممکن است این طرح در هفته جاری به رأی گذاشته شود.

لازم به ذکر است، «میچ مک کانل» ساعاتی پیش نیز با اشاره به پرونده های باقی مانده برای بررسی در مجلس سنای آمریکا اعلام کرد که طرح تمدید تحریم های ایران برای یک دوره ۱۰ ساله دیگر در روزهای آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است، طرح تمدید تحریم های ایران (ISA) برای ۱۰ سال دیگر، هفته گذشته از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد. اگر تمدید این قانون در سنا نیز به تصویب برسد، برای امضا و تأیید «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید فرستاده خواهد شد.

لازم به ذکر است، «باراک اوباما» رئیس جمهور کنونی آمریکا پیش از این گفته بود هر اقدامی از سوی قانونگذاران را که موجب تضعیف اجرای توافق هسته ای شود وتو خواهد کرد؛ زیرا اینگونه اقدامات، «برجام» را به خطر می‌ اندازد.

تداومِ بدعهدی های واشنگتن در حالی است که ایران اعلام کرد به هرگونه تحریم جدید از سوی آمریکا با جدیت تمام واکنش نشان خواهد داد.