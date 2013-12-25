رقابت استقلال و پرسپولیس به یاد 12 سال پیش/ صعود نوبرانه تیم رکورددار

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در حالی روز سه‌شنبه با برگزاری 8 مسابقه به پایان رسید که با توجه به توقف نفت تهران، دو تیم پرسپولیس و استقلال در رده‌های اول و دوم جدول قرار گرفتند، اتفاقی که بعد از 12 سال دوباره در فوتبال ایران تکرار شد.

در این هفته پرسپولیس چهارمین پیروزی متوالی‌اش را برابر ملوان در انزلی بدست آورد تا طلسم پیروز نشدن در این شهر بعد از 8 سال را بشکند. این پیروزی به مردان دایی کمک کرد تا صدرنشین بمانند و در رقابت پایاپای مدعیان قهرمانی، برای سومین هفته متوالی صدر جدول را حفظ کنند.

پیروزی استقلال برابر داماش که آخرین مسابقه این هفته بود، سومین پیروزی یک بر صفر متوالی آبی‌ها در لیگ سیزدهم محسوب می‌شد. شاگردان قلعه‌نویی با این پیروزی و به خاطر لطف آبی‌پوشان اهوازی که در زمین نفت، شاگردان گل‌محمدی را متوقف کردند، به رده دوم صعود کردند، آنهم با یک اختلاف کمتر از پرسپولیس. تیم نفت هم به خاطر توقف فولاد و تراکتورسازی، تنها یک پله در جدول لیگ سقوط کرد.

در این هفته فولاد و تراکتورسازی هم برابر تیم‌های قعر جدولی متوقف شدند. فولاد پس از دو پیروزی متوالی، در خانه برابر راه‌آهن متوقف شد اما در رده چهارم باقی‌ماند. تراکتورسازی هم در زمین مس با گل دقیقه 5+90 علی کریمی، شکست را با تساوی عوض کرد تا حداقل جایگاهش در رده پنجم را حفظ کند. البته این یک امتیاز باعث شد، مس کرمان پس از مدت‌ها از قعر جدول نجات یافته و صعود یک پله‌ای در رده‌بندی لیگ داشته باشد، تیمی که نیم فصل نخست را بدون برد به پایان رسانده و یک رکورد جالب را به نام خود ثبت کرده بود.

سپاهان هم در خانه برابر فجرسپاسی، پرگل‌ترین برد هفته را بدست آورد، نتیجه‌ای که نزدیک بود این تیم را به رده پنجم برساند اما تساوی تراکتورسازی در ثانیه‌های پایانی، این جایگاه را از مردان کرانچار سلب کرد. هرچند آنها با این پیروزی، اختلاف خود با سایر مدعیان را کمتر کردند. فجرسپاسی هم با این شکست، به جای مس، قعر جدول را از آن خود کرد.

سایپا دیگر تیم بالای جدولی، در خانه با یک گل ذوب‌آهنی را شکست داد که سرمربی جدید آن یعنی مجتبی تقوی، یک سایپایی اصیل است. با این پیروزی شاگردان فیرات دوباره به رده هفتم بازگشته و تیم ملوان را به رده هشتم فرستادند. این یازدهمین بازی متوالی بود که تیم ذوب‌آهن از رسیدن به پیروزی محروم ماند.

در این هفته که دو نماینده استان گیلان در جدول رده‌بندی لیگ سقوط کردند، صبای قم در خانه گسترش فولاد به یک برد ارزشمند دست یافت. این نخستین پیروزی صبا با هدایت صمد مرفاوی بود، مربی‌ای که در 4 هفته گذشته، 4 شکست را به همراه تیم جدیدش تجربه کرده بود. با این پیروزی، صبای طلسم پیروز نشدن خود در لیگ را پس از 10 هفته شکست. البته شاگردان تبریزی خطیبی، هشتمین بازی بدون برد خود را تجربه کردند.

از نکات جالب توجه دیدارهای این هفته می‌توان به گل نزدن نفرات برتر جدول آقای گلی لیگ سیزدهم اشاره کرد، اتفاقی که یکی از دلایلی بود که در این هفته تنها 9 گل از خط دروازه‌ها عبور کرده و یکی از کم گلترین هفته‌های لیگ سیزدهم را رقم بزند.

نتایج کامل دیدارهای هفته بیستم از رقابتهای سیزدهمین دوره لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* مس کرمان یک - تراکتورسازی تبریز یک

گل‌ها: احمد حسن‌زاده (7) برای مس - علی کریمی (5+90) برای تراکتورسازی

* سپاهان اصفهان 3 - فجرسپاسی شیراز صفر

گل‌ها: مهدی شریفی (3 و 63) و علی کریمی (18) برای سپاهان

* فولاد خوزستان صفر - راه‌آهن سورینت صفر

* ملوان بندرانزلی صفر - پرسپولیس یک

گل: محمدرضا خلعتبری (9) برای پرسپولیس

* نفت تهران صفر - استقلال صنعتی خوزستان صفر

* گسترش فولاد تبریز صفر - صبای قم یک

گل: فرید بهزادی کریمی (57) برای صبا

* سایپا البرز یک - ذوب‌آهن اصفهان صفر

گل: کاوه رضایی (33) برای سایپا

* استقلال تهران یک - داماش گیلان صفر

گل: حنیف عمران‌زاده (42) برای استقلال

جدول گلزنان لیگ برتر:

9 گل: کريم انصاری‌فرد (تراکتورسازی تبریز)، رضا عنايتی (صبای قم) و لوسيانو پريرا (فولاد خوزستان)

8 گل: سيدجلال رافخايی (ملوان بندرانزلی)

7 گل: سجاد شهباززاده (سايپا البرز) و رضا نوروزی (نفت تهران)

6 گل: مهدی رجب‌زاده (ذوب‌آهن اصفهان) و محمدرضا خلعتبری (پرسپولیس)

5 گل: سیدمهدی سیدصالحی (پرسپوليس)، محمد غلامی (سپاهان)، مهرداد بايرامی (گسترش فولاد)، ميلاد ميداوودی (صنعتی خوزستان)، لوسيانو ادينهو (مس کرمان)، امين متوسل‌زاده (داماش گيلان)، بختيار رحمانی (فولاد خوزستان) و فريد بهزادی کريمی (صبای قم)

4 گل: محمد قاضی و فرهاد مجيدی (استقلال)، مسعود حسن‌زاده و روح‌الله سيف‌اللهی (داماش گيلان)، سعيد دقيقی (تراکتورسازی تبریز) و جابر انصاری (گسترش فولاد)

جدول رده‌بندی لیگ برتر

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز 1 پرسپولیس 20 12 4 4 23 8 15+ 39 (1-) - 2 استقلال تهران 20 11 6 3 24 15 9+ 38 (1-) یک پله صعود 3 نفت تهران 20 10 7 3 27 16 11+ 37 یک پله سقوط 4 فولاد خوزستان 20 10 6 4 26 20 6+ 36 - 5 تراکتورسازی تبریز 20 9 8 3 29 19 10+ 34 (1-) - 6 سپاهان اصفهان 20 8 9 3 22 12 10+ 33 - 7 سایپا البرز 20 7 7 6 16 17 1- 28 یک پله صعود 8 ملوان بندرانزلی 20 8 4 6 23 20 3+ 27 یک پله سقوط 9 صنعتی خوزستان 20 5 8 7 20 25 5- 23 یک پله صعود 10 داماش گیلان 20 5 8 7 22 24 2- 22 (1-) یک پله سقوط 11 گسترش فولاد 20 4 8 8 19 22 3- 20 - 12 صبای قم 20 5 4 4 22 28 6- 19 یک پله صعود 13 راه‌آهن سورینت 20 4 6 10 16 23 7- 18 یک پله سقوط 14 ذوب‌آهن اصفهان 20 3 7 10 17 29 12- 16 - 15 مس کرمان 20 1 12 7 15 27 12- 15 یک پله صعود 16 فجرسپاسی شیراز 20 3 6 11 11 27 16- 15 یک پله سقوط

* این جدول، طبق جدول سازمان لیگ تنظیم شده است