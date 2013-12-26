به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، این تیم با دریافت 8 گل در 20 بازی و میانگین 0/4 گل در هر بازی، در حال حاضر بهترین خط دفاعی دنیا را در اختیار دارد.

در بین لیگ های معتبر اروپایی تیم رم ایتالیا با 7 گل خورده در 17 بازی بهترین رکورد را دارد و لیل فرانسه و بایرن مونیخ آلمان نیز رکورد زیر نیم گل خورده در هر بازی را در اختیار دارند.

در میان کشورهای صاحب نام فوتبال اروپا و آسیا هیچ تیمی میانگین گل خورده پرسپولیس را نداشته و بعید به نظر می‌رسد در میان سایر کشورها نیز تیمی توانسته باشد از میانگین گل خورده پرسپولیس برخودار باشد.

آمار بهترین خط دفاعی های لیگ های معتبر اروپایی بدین صورت است:

لیگ تیم بازی گل خورده میانگین گل خورده 1 ایران پرسپولیس 20 8 400/ 0 2 ایتالیا آ. اس. رم 17 7 412/ 0 3 فرانسه لیل 19 8 421/ 0 4 آلمان بایرن مونیخ 16 8 500/ 0 5 بلژیک استاندارد لیژ 20 11 550/ 0 6 پرتغال پورتو 14 9 643/ 0 7 اسپانیا اتلتیکو مادرید 17 11 647/ 0 8 چک اسپارتاپراگ 16 11 688/ 0 9 ترکیه اسکی شهیر اسپور 16 11 688/ 0 10 روسیه روبین کازان 19 14 740/ 0 11 اسکاتلند سلتیک 16 12 750/ 0 12 انگلستان اورتون 17 16 941/ 0 13 هلند آژاکس 18 17 945/ 0

در لیگ های آسیایی نیز پرسپولیس همچنان بهترین رکورد را در اختیار دارد. پس از پرسپولیس تیم بنیادکار ازبکستان با میانگین0/5 گل خورده (13 گل- 26 بازی)، گوانگجوی چین و سپاهان ایران با میانگین 0/6 و النصر عربستان با میانگین 0/64 گل خورده در هر بازی دیگر تیم‌های برتر دفاعی آسیا هستند.