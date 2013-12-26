رئیس مجلس شورای اسلامی وارد آبادان شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی قرار است در مراسمی که به منظور گرامیداشت آیت الله غلامحسین جمی امام جمعه فقید آبادان در این شهر برگزار شود شرکت و سخنرانی کند.



حضور در جلسه ای با حضور مسئولان و نمایندگان استان خوزستان و شهرستان آبادان و بررسی برخی مشکلات این دو شهر از دیگر برنامه های لاریجانی در این سفر یک روزه به شمار می رود.



همچنین رئیس‌ مجلس شورای اسلامی قرار است بعد از ظهر امروز در ادامه این سفر از گلزاری شهدای آبادان و مشهد شهدای شلمچه نیز دیدن و به شهدای خفته در این اماکن ادای احترام کند.

وی در بدو ورود به آبادان از سوی استاندار خوزستان، فرماندار و امام جمعه آبادان و سایر مسوولان محلی و استانی مورد استقبال قرار گرفت.



به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله « غلامحسین جمی » نماینده حضرت امام خمینی امام (ره) و مقام معظم رهبری در شهر آبادان، اولین امام جمعه این شهر به شمار می رود که به عنوان اسطوره مقاومت این خطه از میهن اسلامی بود.



آیت الله جمی نخستین امام جمعه آبادان بود که توسط امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی به این سمت منصوب شده بود و تا پایان جنگ تحمیلی نیز این شهر را ترک نکرد و تکیه گاه همیشگی رزمندگان در طول جنگ بود. آیت الله جمی 24 سال امامت جمعه آبادان را عهده دار بود و در دوران دفاع مقدس و بازسازی در آبادان حضوری فعال داشت.



دیدار از مجروحان، سرکشی به خانواده شهدا و پاسخ دادن به مسائل شرعی رزمندگان از جمله اقدامات آیت الله جمی در آبادان بود.



آیت الله غلامحسین جمی سرانجام شنبه هفتم دی‌ماه سال 1387 در پی عارضه تنفسی و مغزی در سن 83 سالگی در بیمارستان امام(ره) آبادان به دیار باقی شتافت.