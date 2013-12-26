نگاهی به زندگی شهید صادق گنجی/ لزوم معرفی گنجی به عنوان یک الگو به نسل امروز

به گزارش خبرنگار مهر، شهید صادق گنجی در سال 1342 در شهر فسا متولد شد و در سن هشت سالگی پدر خود را از دست داد. دوران تحصیل راهنمائی خود را در مدرسه راهنمائی ارشاد برازجان سپری کرد.

شهید گنجی تحصیلات متوسطه را در دبیرستان شهید بهشتی برازجان با موفقیت هر چه تمامتر به پایان رساند و راهی مدرسه عالی شهید مطهری تهران شد و در آنجا موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس در رشته الهیات شد.

در زمینه فقه و اصول در نزد اساتیدی چون آیت الله یزدی، امامی کاشانی، دکتر محقق دانا، آیت الله علم الهدی، آیت الله مشکینی کسب فیض کرده است.

در جریان جنگ تحمیلی به مدت دو سال در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل کارنامه درخشانی از خود به یادگار گذاشت و مراتب جانبازی و رشادت خود را به منصه ظهور درآورد.

در دوران فعالیت ایشان در نهادهای انقلابی به عنوان مسئول گزینش کشتیرانی (در تهران)ٰ توسط منافقین شناسایی شد که توطئه سوء قصد به جان ایشان ناکام ماند.

شهید گنجی در سال 1356 به استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تهران درآمد پس از چندی بر اثر نشان لیاقت و شایستگی که در وی متبلور بود به عنوان رئیس خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور پاکستان منصوب شد.

وی دارای آثار زیادی دارد که شامل نگارش و ترجمه چندین کتاب به زبان اردو، یادداشت نگاری‌های روزانه و سلسله اطلاعات و گزارش‌های کاری‌ای است که حاصل تلاش‌های سه سال و نیمه‌اش در لاهور بود.

شهید گنجی قلب‌ها را در لاهور و پاکستان آن‌چنان تسخیر کرده بود که حتی اندیشیدن به فراقش نیز برای مردمان ایران دوست و مسلمانان شیفته انقلاب، امام و رهبری دشوار می‌کرد. پس کمترین کاری که از دست آنان برمی‌آمد، تدارک مراسم تودیع برای این سفیر فرهنگی انقلاب بود، مراسمی که در کمال تعجب تعدادشان حد نصابی تازه در تاریخ این‌گونه بزرگداشت‌ها بر جای گذاشت.

روز 29 آذرماه سال 69 در مراسم تودیع که از طرف ادبا، نویسندگان، شعرا و خبرنگاران در هتل اینترنشنال لاهور برگزار شده بود، این شهید به منظور شرکت در جلسه در ساعت هفت و 45 دقیقه جلو درب هتل می‌رسد و به محض پیاده شدن از ماشین، مورد هجوم وحشیانه چند تن از ایادی استکبار جهانی و وهابیون ملحد قرار می گیرد و با رگبار دشمن به خون خویش می‌غلطد و خون پاک و مطهرش، زمین لاهور را برای همیشه رنگین می کند.

شهید گنجی زحمت زیادی برای گسترش فرهنگ اصیل اسلامی کشید

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در ارتباط با شخصیت شهید گنجی اظهار داشت: شهید گنجی یکی از بالاترین شهدای ایران و نماد شهدای دشتستان است و زحمات زیادی برای گسترش فرهنگ اصیل اسلامی کشیده است.

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری اضافه کرد: شهدایی همچون شهید گنجی‌ها برای گسترش فرهنگ ولایتمداری و شهادت‌طلبی به شهادت رسیدند و گرامیداشت یاد این شهدا امری لازم است.

وی در ادامه با بیان اینکه دشتستان در واقع مرکز تمام فضاهای ترانزیتی و محل تلاقی تمدن‌های استان بوشهر بوده است، بیان داشت: دشتستان در طول تاریخ افتخارات زیادی داشته و در مبارزه با استعمار نقشی بی‌نظیر داشته است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر تصریح کرد: امیدوار هستیم یادواره شهید گنجی نماد دشتستان شود و همه مسئولان باید در این راستا تلاش لازم را داشته باشند.

شخصیت شهید گنجی به‌عنوان یک الگو به نسل امروزی شناسانده شوند

محمدحسن پرآور معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر با اشاره به شخصیت ممتاز شهید گنجی گفت: شخصیت شهید صادق گنجی به‌عنوان یک الگو و نمونه باید به نسل امروزی شناسانده شوند.

وی در ادامه به شخصیت برجسته شهید گنجی اشاره کرد و بیان داشت: شهید صادق گنجی افتخاری برای همه مردم ایران و استان بوشهر است و باید ابعاد مختلف این شهید والامقام در سطح جامعه معرفی شود.

معاون استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم برگزاری باشکوه و مطلوب کنگره شهید گنجی و سایر شهیدان، تصریح کرد: شخصیت شهید صادق گنجی به‌عنوان یک الگو و نمونه باید به نسل امروزی شناسانده شوند.

پرآور در ادامه از شهید گنجی به عنوان سند زنده و پرافتخار و سمبل مبارزات ضداستعماری و ضداستبدادی مردم استان بوشهر یاد کرد و گفت:‌ همه باید تلاش کنیم تا این شهید هر چه بیشتر برایم درم ایران و جهان شناسانده شود.

برگزاری مراسم شهید صادق گنجی در برازجان

بیست و سومین یادواره شهید والامقام صادق گنجی ساعت 9 صبح پنجشنبه پنجم دی ماه در سالن اجتماعات کانون امام خمینی (ره) برازجان برگزار می شود.

در این یادواره که با شرکت نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، استاندار و دیگر مدیران ارشد استان برگزار خواهد شد حجت الاسلام یونسی دستیار ارشد رییس جمهور به‌عنوان مهمان ویژه به ایراد سخن خواهد پرداخت.