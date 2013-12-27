شاهد آزاد بودن دزدها و بسته شدن دست پلیس هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تودی زمان ، کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوری خلق که بزرگترین حزب مخالف دولت رجب طیب اردوغان می باشد با انتقاد از مقررات جدید دولت ترکیه برای بازجویان پلیس آن را مخالف قانون اساسی کشور خواند.

وی گفت اینکه بازجوی پلیس اطلاعات دریافتی از متهم را در اختیار مقام مافوق خود قرار می دهد به منزله این است که دستور دهیم بازجوی پلیس اطلاعات خود را در اختیار دزدها قرار دهد.

قلیچدار اوغلو با اشاره به وضع مقررات جدید از سوی دولت بلافاصله بعد از اینکه نقش برخی از وزرای کابینه اردوغان در فساد مالی اخیر مشخص شد گفت: ما در مقطع زمانی هستیم که وزرایی که در فساد دست داشته اند مقررات را تغییر می دهند تا از این طریق بازجوهای پلیس را ناتوان کنند و دزدها را آزاد کنند.

شایان ذکر است امروز شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه نیز در پی شکایت کانون وکلا ، مقررات جدید را در تضاد با قانون اساسی خوانده و آن را باطل اعلام کرد.