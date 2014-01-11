افزایش تصادفات مرگبار شبانه در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، مرگ سه جوان در تصادف با کامیون،مرگ دو جوان در اتوبان همت،برخورد مرگبار 206 با تیر برق و دهها خبر دیگر از جمله اخباری است که از تصادفات مرگبار 20 روز اخیر تهران مخابره شده است. تصادفاتی که بیشتر آنها در شب رخ داده و موجب مرگ بیش از 10 شهروند تهرانی شده است. تنها در یک مورد سه جوان 20 تا 30 ساله به علت برخورد با یک دستگاه کامیون در اتوبان بابایی جانشان را از دست دادند. مرگ همسر خواننده پاپ در اتوبان همت نیر ازجمله تصادفات شبانه پایتخت است که به علت ضعف در کنترل بزرگراهها در حال افزایش است.

پلیس:الکل عامل تصادفات مرگبار

درحالی که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران هنوز به پرسش خبرنگار مهر در مورد دلایل افزایش تصادفات شبانه پاسخ نداده است معاون فرهنگ ترافیک این پلیس علت مرگ سه پسر جوان در بزرگراه شهید بابایی را مصرف مشروبات الکلی عنوان و اعلام کرده پسر 24 ساله ای که در تصادف خودرواش با تیر برق جانش را از دست داده است نیز مشروبات الکلی مصرف کرده است.

در این میان فارغ از سرعت بالای خودروها یا عدم توانایی رانندگان در کنترل وسیله نقلیه باید به افزایش مصرف مشروبات الکلی توسط رانندگان تهرانی اشاره کنیم. موضوعی که می تواند بازهم سبب وقوع تصادفات مرگبار دیگری شود. به نظر نمی رسد پلیس تهران برای این موضوع طرح ویزه ای را در دستور کار داشته باشد چرا که همزمان با اجرای طرح کنترل سرعت یا سلامت رانندگان در پایتخت اقدام به اطلاع رسانی وحتی ساخت تیزرهای تبلیغاتی کرده است.

کنترل سرعت توسط تیم های تست سلامت

برای اولین بار در اواخرسال 90 وبه طور رسمی در سال 91 تیم های تست سلامت رانندگان به منظور بررسی سلامت جسمی و روحی رانندگان وارد بزرگراههای تهران شدند. تیم هایی که با در اختیار داشتن کیت های تست اعتیاد و الکل باید براساس وظیفه به صورت رندم از رانندگانی که رفتار پرخطر دارند آزمایشات الکل واعتیاد بگیرند. این تیم ها در ماههای اول با گشت زنی در سطح بزرگراهها اقدام به انجام تست سلامت از رانندگان می کردند اما به مرور زمان کارکرد آنها به دلایل نامعلومی تغییر کرده و برخی از این تیم ها همانند تیم سلامت بزرگراه امام علی(ع) با استقرار در حاشیه بزرگراه و نصب دوربین لیزرگان اقدام به کنترل سرعت و جریمه خودروها می کنند. موضوعی که در ماموریت های این تیم گنجانده نشده است. این در حالی است که برخی از این تیم ها همانند تیم بزرگراه زین الدین نیز در طول روز از محل استقرار خارج نمی شوند و ساعتها در حاشیه بزرگراه متوقف هستند.

پلیس به فکر طرح های روزانه

پدر یکی از جوان های فوت شده در حادثه اتوبان بابایی به مهر می گوید: اگر پلیس در اتوبان حاضر بود و جلوی حرکت پسر من را می گرفت امروز آنها زنده بودند و آن اتفاق رخ نمی داد. گشت های شبانه پلیس بسیار کم هستند و به جرات می گویم هر اتوبان در شب بیش از 2 گشت ندارد در حالی که شبهای اتوبانهای تهران تگزاس است. بارها در اخبار دیدم که مسئولان پلیس راهور تهران مصاحبه کرده اند و می گویند طرح برخورد با موتور سواران،طرح برخورد با خودروهای دودزا، طرح برخورد با تخلفات 9 گانه در تهران اجرا می شود. اما به جز برخورد شبانه با کامیون ها طرحی دیگری را ندیده ام که در شب های پایتخت اجرا شود.

به گزارش مهر، روزانه تصادفات بسیاری در تهران رخ می دهد که همانند تصادفات رانندگان اتوبوسهای شهری می تواند مرگبار باشد اما باید گفت که در صورتیکه پلیس فکری به حال تصادفات مرگبار شبانه تهران نکند و همچنان حضور شبانه پلیس راهور در اتوبانها کم باشد بازهم شاهد افزایش مرگ در تصادفات شبانه تهران خواهیم بود.