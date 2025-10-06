  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۳

برخورد مرگبار پراید با کارگران در اتوبان زین‌الدین

برخورد مرگبار پراید با کارگران در اتوبان زین‌الدین

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران از برخورد مرگبار پراید با کارگران در اتوبان زین‌الدین خبرداد.

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بامداد امروز در مسیر غرب به شرق اتوبان زین‌الدین، یک دستگاه خودروی سواری پراید با سرنشین مرد جوان از مسیر اصلی منحرف و وارد کارگاه آسفالت‌کاری کنار بزرگراه شد و کارگرانی که در آن محل مشغول کار بودند، در مسیر خودرو قرار گرفتند.

وی افزود:این خودرو پس از برخورد با چند نفر از کارگران، نهایتاً در برخورد با یکی از ماشین‌های سنگین متوقف شد.

ملکی مطرح کرد: در این حادثه، دو نفر از کارگران جان باختند و ۶ نفر دیگر مصدوم شدند.

کد خبر 6612959

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها