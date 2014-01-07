پیشتازی شاهین حسینی در لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مرحله از رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های ایران در فصل 93 -92 شاهین حسینی از استان فارس با 38 امتیاز در صدر جدول ایستاد و پس از وی حسین اعرابی از استان اصفهان با 37 امتیاز و حمید رضا مومنی از استان تهران با 34 امتیاز به ترتیب در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

همچنین مسابقات لیگ دسته یک آقایان در دو گروه برگزار شد که در گروه "الف" جواد دانشور از استان یزد جمع امتیاز خود را به 29 رساند و مانند همتای خود محمد مهدی دهقان از استان خراسان رضوی (گروه ب) با 38 امتیاز در صدر جدول تکیه زد.

پس از دانشور، مجید زورمند از استان تهران توانست امتیازات خود را به 25 برساند و رده دوم گروه "الف" را به خود اختصاص دهد و احمدرضا مداح بازیکن شیرازی نیز با همین امتیاز و تنها به دلیل اختلاف لگ در مقام سوم قرار گرفته است.

در گروه "ب" نیز مجید زنگنه از استان تهران با 30 امتیاز جایگاه خود را در مقام دوم تثبیت کرد و پس از وی، صالح دهقان از استان یزد با 26 امتیاز در مکان سوم قرار گرفت.