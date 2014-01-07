جین کمپیون ریاست گروه داوران کن را برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، جین کمپیون کارگردان نیوزیلندی که در عین حال تهیه کننده و فیلمنامه نویس هم هست، برای ریاست گروه داوران دور بعدی جشنواره سینمایی کن که از 14 تا 25 ماه مه 2014 برگزار می‌شود، انتخاب شد.

وی گفت از اولین باری که با فیلم کوتاهم در سال 1986 راهی کن شدم این فرصت را یافتم تا این جشنواره را از زوایای مختلف ببینم و تحسینم را نثار این جشنواره که اکنون بزرگتر از پیش شده بکنم. جشنواره کن مدیریت ترکیب کردن گرامیداشت صنعت سینما، تکریم ستارگان، احزاب، دسته‌ها و تجارت فیلم را انجام می‌دهد در حالی که در عین حال باید با جدیت در تلاش بود تا هنر و جذابیت‌های دنیای سینما مورد نظر باشد.

جین کمپیون به عنوان تنها زنی که موفق به کسب نخل طلای کن در سال 1993 برای فیلم "پیانو" شد، در سال 1986 نیز جایزه نخل طلای فیلم کوتاه را برای "برج" دریافت کرد و از این بابت در تاریخ کن یک استثنا محسوب می‌شود.

وی که در خانواده ای هنرمند متولد شده در رشته انسان شناسی تحصیل کرد و بعد هنر خواند، سپس به فیلمسازی روی آورد .او علاوه بر موفقیت‌هایی که با فیلم‌های کوتاهش کسب کرد با ساخت اولین فیلم بلندش "یک فرشته روی میز" وارد بخش رقابتی کن شد. او با "پیانو" جایزه نخل طلای کن را در سال 1993 برد و چند ماه بعد برای کسب جایزه بهترین کارگردانی در اسکار نامزد شد و به جای آن جایزه بهترین فیلمنامه را برد. او با آثار بعدی‌اش نیز همواره مطرح بوده که "پرتره یک خانم" در سال 1996 با بازی نیکول کیدمن، "هالی سیگار می کشد" در سال 1999 با کیت وینسلت و "در برش" در سال 2001 با مگ ریان از جمله آنها هستند.

آخرین فیلم سینمایی که وی ساخته است با عنوان "ستاره روشن" دیدگاهی اصیل و داستانی از زندگی کیتس شاعر در سال 2009 راهی بخش رقابتی کن شد.

وی اخیرا با ساخت یک مجموعه تلویزیونی با عنوان "بر فراز دریاچه" با تحسین مردم و منتقدان روبه رو شد . او در این مجموعه نیز به موضوع مورد علاقه اش که تصویر کردن طبیعت و زنان در برابر خشونت اجتماعی است، پرداخته است.

ژیل ژاکوب درباره این انتخاب گفت: یکی بود یکی نبود، کارگردان جوان ناشناسی بود که از همان اول افتخار زیادی با سه فیلم کوتاهش در کن کسب کرد. وی افزود: جین کمپیون وارد شده بود و با خودش همه سبک جدیدش را نیز وارد جشنواره کرده بود. دوست دارم او را "بانوی من ؛ جین" بنامم.