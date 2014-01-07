400میلیون ریال خدمات فرهنگی به مددجویان باشتی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله باقرپور گفت: کمیته امداد در راستای حمایت از مددجویان و ارائه خدمات متفاوت به آنها، خدمات فرهنگی را نیز در دستور کار خود دارد.

وی اظهار داشت: در همین راستا در نه ماهه سال جاری مبلغ 434 میلیون و 700 هزار ریال برای ارائه خدمات فرهنگی به مددجویان تحت حمایت هزینه شده است.

باقر پور تصریح کرد: این مبلغ در راستای خدماتی از قبیل کمک هزینه تحصیل دانش آموزان، کمک های دانشجویی، کانونهای تابستانه، کانون جوانان پیروان ولایت، اردوهای مختلف، فعالیت های مشاوره و آموزشهای گروهی و فردی پرداخت شده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان باشت با بیان اینکه کمیته امداد به منظور ارتقاء سطح آگاهی مددجویان دوره های آموزشی و مشاوره ای متفاوتی برگزار می کند، گفت: در همین راستا در نه ماهه سال جاری 24جلسه مشاوره ای برای 322 نفر از مددجویان و همچنین 14 جلسه آموزش گروهی برای مددجویان برگزار شده است.

وی از دیگر خدمات فرهنگی ارائه شده به مددجویان را در نه ماهه سال جاری، اجرای طرح فلاح با حضور 52 خانوار تحت حمایت، 29 مورد بازدید از منازل مددجویان و 319مورد توزیع مجلات عنوان کرد.

توزیع 3360 قلک احسان دانش آموزی بین مدارس شهرستان کهگیلویه

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از توزیع سه هزار و 360 قلک پلاستیکی بین دانش آموزان مدارساین شهرستان در راستای اجرای طرح احسان دانش آموزی خبر داد.

عنایت رحیمی نیا گفت: به منظور مشارکت بیشتر دانش آموزان در عرصه کمک به نیازمندان جامعه و توسعه فرهنگ انفاق و نیکوکاری در بین آنها، کمیته امداد با همکاری اداره آموزش و پرورش اقدام به اجرای طرح احسان دانش آموزی در کلیه مدارس شهرستان کرده است.

رحیمی نیا اظهار داشت: به همین منظور تعداد سه هزار و 360 قلک پلاستیکی در بین دانش آموزان تمامی مدارس شهرستان توزیع شد.

وی ضمن تشکر از همکاری صمیمانه اداره آموزش و پرورش شهرستان و مدیران مدارس در اجرای این طرح یاد آور شد: طرح احسان دانش آموزی یکی از طرح های موفق کمیته امداد جهت رفع مشکلات نیازمندان و کمک به دانش آموزان بی بضاعت است که امیدواریم رابطین فرهنگی ،انجمن اولیاء و مربیان مدارس نسبت به گسترش این فرهنگ همکاری لازم را داشته باشند.

مدیر کمیته امداد شهرستان کهگیلویه اعلام کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده در ماههای آینده وجوهات حاصله از این قلک ها جمع آوری و بین دانش آموزان نیازمند توزیع خواهد شد.

بهره مندی 1880نفر از مددجویان بهمئی از آموزشهای فنی و حرفه ای

مدیر کمیته امداد شهرستان بهمئی از بهره مندی یک هزار و 880 نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان از آموزشهای فنی و حرفه ای خبر داد.

محمدمحمدی با اشاره به نقش مهم آموزش حرفه و شغل به مددجویان پیش از راه اندازی کسب و کار ، گفت: کمیته امداد با توجه به اهمیت این امر در ایجاد کسب و کار موفق و پایدار توسط مددجویان، در طول سال و پیش از پرداخت تسهیلات به متقاضیان اجرای طرح های اشتغال زایی نسبت به برگزاری دوره های آموزشی برای این افراد اقدام می کند.

وی با بیان اینکه دوره های آموزشی این نهاد با همکاری سازمان فنی و حرفه ای برگزار می گردد، اظهار داشت: این دوره ها بصورت کوتاه مدت ، بلندمدت ، حرفه آموزی فرزندان دانش آموز دبیرستانی خانواده ها و همچنین آموزش بصورت گروهی برگزار می شود.

محمدی در ادامه با اشاره به شرکت یک هزار و 880 نفر از مددجویان در دوره های آموزشی فنی و حرفه ای در سال جاری تصریح کرد: مبلغی بیش از 620 میلیون ريال در این راستا هزینه شده است.

توجه به امور فرهنگی یکی از مهمترین برنامه های کمیته امداد است

مدیرکل امور تربیتی و جوانان، کارشناس امورات مجتمع های کمیته امداد کشور و مدیر امور فرهنگی کمیته امداد استان از مجتمع های تربیتی فرهنگی کمیته امداد استان بازدید کرد.

بهروز مهربانیان در حاشیه این بازدید گفت: توجه به امور فرهنگی مددجویان یکی از مهمترین برنامه های کمیته امداد در حمایت از مددجویان و پایه و اساس همه ی امورات ، فرهنگ وآموزشهای فرهنگی است که فعالیت چند برابری در این زمینه را می طلبد .

وی اظهار داشت: تعامل و همدلی در همه امورات بخصوص در امورات مجتمع های تربیتی فرهنگی جهت پیشبرد اهداف تحصیلی و تربیتی و همچنین حفظ و نگهداری از اموال مجتمع ها را ضروری و بسیار مهم است.

مهربانیان، حرفه آموزی دانش آموزان را از طریق تعامل دو حوزه خودکفایی و فرهنگی بسیار ضروری عنوان کرد و گفت: یکی از وظایف سنگین ما این است که فقر را به نسل آینده انتقال ندهیم و خوشبختانه کمیته امداد با ارائه خدمات مختلف تاکنون در این زمینه موفق عمل کرده است.

وی منابع انسانی را از امورات مهم مجتمع ها دانست و گفت: به عینه مشخص شده در جاهایی که نیروی انسانی کارآمد، باصداقت و دلسوز داشته ایم بسیار موفق بوده ایم.

مدیرکل امور تربیتی و جوانان کمیته امداد کشور گفت: در کارهای تربیتی باید آستانه صبر و تحمل را بالا ببریم و عجول نباشیم و خوب انجام وظیفه نماییم و عملکرد ما زمانی قابل قبول است که آثار مثبت آن در رفتار دانش آموزان مشاهده گردد.

مهربانیان از روحیه نقدمنصفانه شورای دانش آموزی و دید فرهنگی مدیران شهرستانهای دارای مجتمع فرهنگی تقدیر و تشکر نمود و مسائلی را پیرامون پیوست فرهنگی کارها، توانمندی فکری مددجویان و استفاده بهینه از فضاهای مجتمع ها در ایام تعطیلی دانش آموزان بیان داشت.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد استان نیز بیان داشت: کمیته امداد علاوه بر برطرف کردن نیازهای اقتصادی و معیشتی مددجویان، توجه به مسائل فرهنگی را در دستور کار و سرلوحه برنامه‌های خود قرارداده است.

امیدوار کاراندیش از مدیرکل امور تربیتی و جوانان و کارشناس امورات مجتمع های کمیته امداد کشور جهت رسیدگی به وضعیت مجتمع های فرهنگی تربیتی تقدیر و تشکر کرد.

پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به 715 نفر از مددجویان کمیته امداد شهرستان بویراحمد

مدير کميته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بويراحمد از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به 715 نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

زرير انصاري گفت: امداد بر آن است با توجه به نيازها و مشکلات مددجویان و به منظور رفع نیازهای اساسی آنها تسهیلات قرض الحسنه کارگشايي پرداخت نماید.

وی با بیان اینکه اين وام‌ها براي حل مشکلات تحصيلي، فرهنگي، معيشتي و ... مددجويان نيازمند پرداخت مي‌شود، گفت: در راستاي همين امر از ابتداي سال جاری تاکنون مبلغ 8 ميليارد و 420 ميليون ريال تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان پرداخت شده است.

انصاری با اشاره به اینکه این مبلغ به 715 نفر از مددجویان تحت حمايت پرداخت شده، گفت: کمیته امداد در راستای حل مشکلات مددجویان از هیچ کوششی دریغ نمی کند و امید است این تسهیلات راهگشای مشکلات و نیازمندی های آنان و راهی به سوی توانمندی آنها باشد.