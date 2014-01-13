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۲۳ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۲۲

آخرین وضعیت بازنگری سرفصلهای روانشناسی/ راه اندازی رشته روانشناسی دین

آخرین وضعیت بازنگری سرفصلهای روانشناسی/ راه اندازی رشته روانشناسی دین

رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی از افزایش گرایش های رشته های روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری خبر داد.

علی فتحی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بازنگری سرفصل های رشته روانشناسی گفت: بازنگری سرفصل های روانشناسی در مقطع کارشناسی به پایان رسیده و در سال جاری برخی دانشگاه‌ها با برنامه جدیدی که شورای تحول برنامه ریزی روانشناسی ارایه داده بود کار را آغازکرده اند.

بازنگری سرفصل های ارشد و دکتری روانشناسی

وی ادامه داد: مابقی دانشگاه‌ها نیز از سال آینده براساس سرفصل های بازنگری شده برنامه خود را شروع می کنند. اکنون مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی درحال بازنگری است.

افزایش گرایش های روانشناسی به بیش از 20 گرایش

رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی تصریح کرد: برنامه شورای تحول روانشناسی حذف گرایش های این رشته در مقطع کارشناسی و افزایش گرایش ها و تخصصی شدن روانشناسی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است.

وی ادامه داد: در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی قرار است گرایش ها به بیش از 20 گرایش افزایش پیدا کند.

آشتیانی افزود: اگر در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وجود دارد در مقطع دکتری تخصصی های روانشناسی بالینی مانند روانشناسی بالینی کودک، روانشناسی سلامت،  روانشناسی قانونی و دیگر گرایش ها به صورت تخصصی تر ارایه می شود.

برنامه ریزی یک ساله برای اتمام بازنگری ها

وی ادامه داد: برنامه شورای تحول این است که تا یک سال آینده برنامه بازنگری سرفصل های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را با همکاری گروه‌های روانشناسی و مشاوره سراسر کشور بازنگری کند.

همکاری گروه های روانشناسی و مشاوره سراسر کشور با شورای تحول

رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی تصریح کرد: گروه های روانشناسی و مشاوره بسیاری از برنامه را نوشته و به شورای تحول ارسال می کنند و این برنامه ها مورد بازبینی قرار می گیرد و با شاخص هایی  که برای دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری تعیین شده مطابقت داده می شود اگر منطبق بر شاخص های موجود بود می توان آن دوره ها را اجرا کرد.

تخصص شدن روانشناسی در مقاطع ارشد و دکتری

وی با اشاره به گرایش های موجود مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی گفت: درحال حاضر گرایش های روانشناسی بالینی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی صنعتی سازمانی، روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی سلامت و خانواده درمانی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری وجود دارد.

ایجاد رشته های جدید روانشناسی

وی ادامه داد: با توجه به حفظ رشته های موجود قرار است دراین دو مقطع رشته های جدیدی مانند روانشناسی اجتماعی ، روانشناسی مثبت، روانشناسی ورزش، روانشناسی تحولی، روانشناسی مشاوره، روانشناسی خانواده، روانشناسی دین، روانشناسی شناختی و گرایش های دیگر با توجه به نیاز جامعه ایجاد شود.

افزایش گرایش های رشته مشاوره

رییس کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی همچنین از افزایش گرایش‌های رشته مشاوره خبر داد و گفت: قرار است گرایش های مشاوره مانند مشاوره خانواده، مشاوره  تحصیلی، مشاوره شغلی، مشاوره توانبخشی نیز افزایش یابد.

ایجاد کارگروه تخصصی برای تمام گرایش های روانشناسی

وی ادامه داد: امسال برای تمام گرایش ها یک کارگروه تخصصی با حضور هفت عضو هیات علمی دانشگاه ایجاد می شود تا به صورت تخصصی دراین حوزه‌ها فعالیت می کنند.

کد مطلب 2213371

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