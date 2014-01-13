به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرحله رقابتهای انتخابی تیم نوجوانان و جوانان دوومیدانی کشور روز جمعه 27 دی ماه جاری، در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار می‌شود. در این رقابتها که با هدف انتخاب دوومیدانی کاران تیم جوانان(متولدین 11/10/73 لغایت 10/10/75) و نوجوانان(متولدین 11/10/75 لغایت 10/10/77)، جهت برگزاری اردوهای آماده سازی برپا می‌شود، 30 ورزشکار جوان و 28 دوومیدانی کار نوجوان حضور خواهند داشت.

نوجوانان و جوانان دوومیدانی کاردر 14 ماده، دو 60 متر، دو 400 متر، دو 800 متر، دو 1500 متر، دو 3000 متر، دو 60 متر با مانع، پرش ارتفاع، پرش با نیزه، پرش طول، پرش سه گام، پرتاب وزنه(در داخل سالن)، پرتاب دیسک، پرتاب نیزه و پرتاب چکش(خارج سالن) با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت و هر ورزشکار تنها مجاز به شرکت در یک ماده رقابتی خواهد بود.

بر اساس بخشنامه فدراسیون دوومیدانی، علاوه بر اسامی ورزشکاران دعوت شده از سوی فدراسیون، استان‌هایی که در رقابتهای قهرمانی کشور سال 92 موفق به کسب مقام‌های اول تا ششم شده‌اند مجاز به اعزام 2 ورزشکار و دیگر استان‌ها مجاز به اعزام یک دوومیدانی کار می‌باشند.