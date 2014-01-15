  1. استانها
۲۵ دی ۱۳۹۲، ۱۸:۵۷

با حكم پرويزي/

آخوند كمالي مشاور استاندار خراسان شمالي در امور اهل سنت شد

بجنورد - خبرگزاري مهر: سيدعلي اكبر پروزي، استاندار خراسان شمالي طي حكمي آخوند گلدي كمالي را به عنوان مشاور استاندار در امور اهل سنت استان منصوب كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته وحدت سيدعلي اكبر پرويزي، استاندار خراسان شمالي در حكمي آخوند گلدي كمالي را به عنوان مشاور خود در امور اهل سنت استان منصوب كرد.

در حكم استاندار خراسان شمالي خطاب به اين روحاني اهل سنت استان كه يكي از اعضاي شورای فتاوی اهل سنت خراسان شمالی نيز محسوب مي شود آمده است: تعامل کارآمد با معاونین استاندار، فرمانداران، دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های استان، ایجاد پویایی، تلاش در جهت بسترسازی برای ظهور استعدادها و مشارکت فعال و همه جانبه در مسیر رشد و بالندگی استان، از جمله اموری است که با استعانت از خداوند قادر متعال باید اهتمام ویژه‌ای نسبت به آن صورت پذیرد.

آخوند گلدي كمالي از بزرگان اهل سنت خراسان شمالي و مدیر حوزه علمیه خادمیه اهل سنت امانلي بخش جرگلان شهرستان راز و جرگلان اين استان است.

گفتني است تقريبا 10 درصد از جمعیت 867 هزار نفری خراسان شمالي ترکمن های اهل سنت هستند كه تقريبا تمامي آنها در در شهرستان‌های بجنورد، مانه و سملقان و راز و جرگلان زندگي مي كنند.
 

