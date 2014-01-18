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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۲۹

البرز صاحب دهکده ورزشی می شود

البرز صاحب دهکده ورزشی می شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری البرز از کلید خوردن مقدمات دهکده ورزشی در سایت فرودگاهی پیام خبر داد.

مجید سریزدی در گفتگو با خبرنگار مهر  با اعلام این خبر گفت:  با رایزنی های صورت گرفته در وزارت ورزش و جوانان طرح مطالعاتی دهکده ورزشی در سایت فرودگاهی پیام در حال بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: در صدد آن هستیم تا کلیه رشته های ورزشی را در این دهکده ایجاد کنیم و با احداث آن البرز پس از سالها انتظار به استانی غنی از رشته های گوناگون ورزشی  مبدل خواهد شد.

به توریسم ورزشی نگاه ویژه ای داریم

معاون عمرانی استاندار گفت: به جهت وجود  شرایط آب و هوایی و طبیعت بکر استان البرز  ظرفیت های توریسم ورزشی را در این منطقه احیا خواهیم کرد.

وی افزود: کلیه رشته های ورزشی را در کنار نگاه گردشگری و تورسیم ورزشی در این منطقه به کار خواهیم بست.

سریزدی عنوان کرد: تمامی سنین و کلیه رشته های ورزشی در این ورزشگاه دیده خواهد شد، ضمن آنکه زمینه ای را فراهم می آوریم تا مسابقات ملی و بین المللی نیز در این دهکده میزبانی شود.

 

کد مطلب 2216668

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