گیلان 1000 بیمار دیالیزی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رهبر ظهر شنبه در همایش" مهر تندرستی" که از سوی اوقاف و امور خیریه استان در سالن اجتماعات دانشکده پرستاری رشت بر گزار شد، اظهار داشت: بحث سلامت، تندرستی و بیمارانی که نیاز به کمک مالی دارند در تمام دنیا یک بحث جدی است بخصوص بیماری هایی مثل سرطان که هزینه های هنگفتی دارد.

وی افزود: در سایر کشورها نیز به بیماران کمک مالی می شود اما در کشور ایران که مسلمان و شیعه هستند اعتقادات مذهبی مردم را به سمت کمک مالی به بیماران نیازمند تشویق می کند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه در حال حاضر نیز واقفانی هستند که در حوزه سلامت، بهداشت و درمان وقف می کنند، گفت: زمین بیمارستان در حال ساخت شهرستان لاهیجان و راه اندازی بخش دیالیز بیمارستان رودسر از سوی واقفان انجام گرفته است.

وی اذعان داشت: اگر مردم اطمینان داشته باشند چیزهایی را که وقف می کنند بر اساس نیات آنها اجرایی می شود به طور قطع در این راه گام های بیشتری خواهند برداشت.

رهبر با اشاره به اینکه تعداد بیماران بیماری های خاص در استان زیاد است، تصریح کرد: در حال حاضر گیلان هزار بیمار دیالیزی دارد که ماهانه 12 هزار بار بصورت رایگان دیالیز و سالانه 20 میلیارد و 88 میلیون تومان از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان برای دیالیز این بیماران هزینه می شود.

وی گفت: سالی 30 پیوند کلیه در سطح استان انجام می شود که هزینه های بیمارستان برای بیماران رایگان است اما تهیه داروهای پس از عمل پیوند هزینه های زیادی بر دوش بیماران می گذارد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان متذکر شد: قیمت خرید هر دستگاه دیالیز 50 میلیون تومان است که تمامی هزینه های خرید، تجهیز و تعمیر تجهیزات پزشکی بر عهده دانشگاه علوم پزشکی استان است.

وی در ادامه تعداد بیماران ام اس، تالاسمی و هموفیلی را در سطح استان به ترتیب 1050 ، 1200 و 250 نفر عنوان کرد و گفت: آمار بیماری سرطان در استان و کشوردر حال افزایش است که امیدواریم با وجود گرانی داروهای سرطان بتوانیم همانند کشورهای توسعه یافته این بیماری را کاهش دهیم.

رهبر اظهار داشت: در گذشته تعداد فوتی های بیماران خاص زیاد بود اما هم اکنون بدلیل افزایش سطح بهداشت عمومی، افزایش تعداد پزشکان متخصص و غیره تعداد فوتی های بیماران خاص کاهش یافته است.

وی همچنین از خرید دو دستگاه رادیوگرافی برای بخش شیمی درمانی بیمارستان رازی رشت خبر داد و گفت: از این دو دستگاه برای درمان بیماران سرطانی در بیمارستان رازی استفاده خواهد شد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: با هدف رعایت عدالت در بحث سلامت با کمک اوقاف و امور خیریه استان پیش نویس قرار دادی نوشته شده تا دانشگاه علوم پزشکی در زمینه شناسایی بیماران و میزان کمک اوقاف به بیماران مشارکت کند و از این طریق کمک های مالی واقفان با نظر اوقاف و تائید کمسیون پزشکی در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: امید است واقفان در حوزه سلامت ورود و قسمتی از مال خود را در زمینه تندرستی و سلامت وقف کنند.

رهبر ادامه داد: در بحث سلامت هر اندازه از سوی واقفان کمک شود جا دارد زیرا با استاندارد درمان بیماران فاصله داریم.

معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان اذعان داشت: دولت علی رغم تلاشی که در حوزه سلامت می کند اما وضعیت به گونه ای است که نمی تواند در همه زمینه ها کمک کند همچنین دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز 13 بیمارستان در حال ساخت دارد که نیازمند اعتبارات است و توانایی کمک و تحت پوشش قرار دادن همه بیماران را ندارد در این راستا کمک واقفان و خیران می تواند موثر باشد.