انهدام چند جنگنده، یک بالن جاسوسی و سامانه پدافند هوایی پاتریوت آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۵۱ عملیات نصر ۲، اعلام کرد: اقامتگاه نظامیان آمریکایی و چند جنگنده در اردن، سامانه پدافند هوایی پاتریوت، یک بالن جاسوسی و اقامتگاه تروریستهای آمریکایی در اربیل منهدم شدند.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله قاصم الجبارین
وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه
مردم عظیمالشأن و فداکار ایران اسلامی
ایستادگی مثالزدنی شما هر روز حقیقت را در عالم پرفروغتر و ظلم و استکبار را منزویتر میکند. رزمندگان به پیروزی نهایی امیدوارتر و دشمنان بشریت را مایوستر مینماید.
فرزندان غیرتمند شما در نیروی هوافضای سپاه در ادامه عملیات تنبیهی خود، در موج ۲۷ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک «یا اباصالح المهدی ادرکنی» با یک حمله کوبنده دیگر به پایگاه آمریکا در الازرق اردن، به چند جنگنده خسارات اساسی وارد آوردند و با درهم کوبیدن یک اقامتگاه نظامیان آمریکایی تعدادی از آنها را کشته و مجروح کردند.
رژیم آمریکای کودککش، به ملت خود و دیگران در مورد تعداد کشتهها به وضوح دروغ میگوید، مراکز تحقیقاتی و رسانهها را به تحقیق میدانی در این مورد دعوت میکنیم.
در عملیات غافلگیرکننده دیگر، رزمندگان اسلام یک سامانه پدافند هوایی پاتریوت و یک بالن جاسوسی رژیم کودککش آمریکا در اربیل را منهدم و اقامتگاه تروریستهای امریکایی را مورد هدف قرار دادند.
رژیم زورگو و غیرقانونی آمریکا در صورت ادامه شرارت با پاسخهای متفاوتی مواجه خواهد شد.
و ماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم
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