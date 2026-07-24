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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰

انهدام چند جنگنده، یک بالن جاسوسی و سامانه پدافند هوایی پاتریوت آمریکا

انهدام چند جنگنده، یک بالن جاسوسی و سامانه پدافند هوایی پاتریوت آمریکا

سپاه پاسداران از انهدام چند جنگنده در اردن، سامانه پدافند هوایی پاتریوت، یک بالن جاسوسی و اقامتگاه تروریست‌های آمریکایی در اربیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۵۱ عملیات نصر ۲، اعلام کرد: اقامتگاه نظامیان آمریکایی و چند جنگنده در اردن، سامانه پدافند هوایی پاتریوت، یک بالن جاسوسی و اقامتگاه تروریست‌های آمریکایی در اربیل منهدم شدند.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین
وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه

مردم عظیم‌الشأن و فداکار ایران اسلامی

ایستادگی مثال‌زدنی شما هر روز حقیقت را در عالم پرفروغ‌تر و ظلم و استکبار را منزوی‌تر می‌کند. رزمندگان به پیروزی نهایی امیدوارتر و دشمنان بشریت را مایوس‌تر می‌نماید.

فرزندان غیرتمند شما در نیروی هوافضای سپاه در ادامه عملیات تنبیهی خود، در موج ۲۷ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک «یا اباصالح المهدی ادرکنی» با یک حمله کوبنده دیگر به پایگاه آمریکا در الازرق اردن، به چند جنگنده خسارات اساسی وارد آوردند و با درهم کوبیدن یک اقامتگاه نظامیان آمریکایی تعدادی از آنها را کشته و مجروح کردند.

رژیم آمریکای کودک‌کش، به ملت خود و دیگران در مورد تعداد کشته‌ها به وضوح دروغ می‌گوید، مراکز تحقیقاتی و رسانه‌ها را به تحقیق میدانی در این مورد دعوت می‌کنیم.

در عملیات غافلگیرکننده دیگر، رزمندگان اسلام یک سامانه پدافند هوایی پاتریوت و یک بالن جاسوسی رژیم کودک‌کش آمریکا در اربیل را منهدم و اقامتگاه تروریست‌های امریکایی را مورد هدف قرار دادند.

رژیم زورگو و غیرقانونی آمریکا در صورت ادامه شرارت با پاسخ‌های متفاوتی مواجه خواهد شد.

و ماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم

کد مطلب 6897714
روح اله صابرزاده

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    نظرات

    • IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      6 2
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      خوب هست جاهايي بزنيد كه تراكمشان بالا هست و و مشتركن با جهودا استفاده ميكنند خدا قوت
    • کاوی IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      6 2
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      در چاه نفت که نه ولی در چاه فاضلابامون کاملا بازه بخورن و ببرن. برای ناو هواپیمابراشون هم ببرن😂
    • لبیک IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      1 0
      پاسخ
      باید ضربه را بیشتر کنید چشم های امریکا را در منطقه کور کنید نیرو شناسایی بیشتر بفرستید جهت برداشت مختصات دشمن دشمن را له کنید

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