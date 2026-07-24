https://mehrnews.com/x3cDXQ ۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۲ کد مطلب 6897966 استانها گلستان استانها گلستان ۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۲ فریاد وحدت و مقاومت از گرگان تا شهرهای گلستان طنینانداز شد گرگان-مردم گلستان شامگاه جمعه با حضور گسترده در تجمعهای شبانه، بار دیگر حمایت خود از آرمانهای انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و ملتهای مظلوم را اعلام کردند. کد مطلب 6897966 کپی شد مطالب مرتبط صد و چهل و ششمین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در خیابان اجتماع خونخواهان آستارایی به شب صد و چهل و ششم رسید موج یکصد و چهل و ششم حماسه حضور مردم رشت در میدان برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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