فریاد وحدت و مقاومت از گرگان تا شهرهای گلستان طنین‌انداز شد

گرگان-مردم گلستان شامگاه جمعه با حضور گسترده در تجمع‌های شبانه، بار دیگر حمایت خود از آرمان‌های انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و ملت‌های مظلوم را اعلام کردند.