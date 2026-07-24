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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۲

فریاد وحدت و مقاومت از گرگان تا شهرهای گلستان طنین‌انداز شد

فریاد وحدت و مقاومت از گرگان تا شهرهای گلستان طنین‌انداز شد

گرگان-مردم گلستان شامگاه جمعه با حضور گسترده در تجمع‌های شبانه، بار دیگر حمایت خود از آرمان‌های انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و ملت‌های مظلوم را اعلام کردند.

کد مطلب 6897966

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