اقدام خصمانه اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا امروز جمعه اعلام کرد که این اتحادیه اقدامات محدود کننده جدیدی را علیه پنج قاضی ایرانی و یک چهره برجسته در حوزه فعالیت های سایبری به اتهام به اصطلاح «نقض حقوق بشر» اتخاذ کرده است.

کالاس در عین حال اسامی این قضات را اعلام نکرد.

وزارت خزانه داری آمریکا نیز چهار فرد و ۹ نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد.

تحریم چهره های ایرانی از سوی اروپا و آمریکا به بهانه های حقوق بشری مسئله تازه ای نیست چرا که این دولت ها به حقوق بشر به عنوان اهرمی برای اعمال فشار بر کشورهای مختلف جهان از جمله ایران نگاه می کنند.