به گزارش خبرنگار مهر آخرین تمرین استقلال تهران قبل از رویارویی با ذوب آهن اصفهان از ساعت 15 امروز یکشنبه در کمپ زنده یاد ناصر حجازی برگزار شد. در زیر گزارش مختصری از این جلسه تمرینی آمده است:

* 150 تماشاگر از تمرین آبی پوشان دیدن کردند. آنها خطاب به امیر قلعه نویی خواستار پیروزی استقلال مقابل ذوب آهن و صعود به دور بعد جام حذفی شدند.

* مربی بدنساز تیم ملی فوتبال ایران در تمرین امروز استقلال حضور داشت و چند دقیقه ای را با آندرانیک تیموریان به صحبت نشست.

* آنتونیا کاروالیو، مهاجم برزیلی استقلال حدود 10 دقیقه با قلعه نویی صحبت کرد و شرایط بدنی‌اش را برای وی تشریح کرد.

* با توجه به ولادت نبی اکرم(ص) مسئولین کمپ زنده یاد حجازی امروز با پخش شیرینی در بین هواداران این روز خجسته را جشن گرفتند.

* امیر حسین صادقی، مهدی نظری، احمد جمشیدیان و بوبکر کبه به دلیل مصدومیت غایبین تمرین امروز بودند.

* شاهرخ بیانی و سرویس دین محمدی دو تن از آنالیزورهای تیم استقلال در تمرین حضور داشتند و به دقت شاهد کار بازیکنان بودند.

* در ابتدای تمرین سرمربی استقلال حدود 10 دقیقه برای بازیکنان خود صحبت کرد و از آنها خواست دربی را فراموش کرده و تنها به بازی مقابل ذوب آهن فکر کنند و با توجه به اینکه آخرین تمرین آنها در تهران است از تکل های خشن پرهیز کرده تا هیچ یک از بازیکنان دچار آسیب دیدگی نشوند.

* پس از صحبت های قلعه نویی، بازیکنان حدود 10 دقیقه بدنهای خود را گرم کرده و سپس در قالب سه گروه 7 نفره به بازی آقاوسط پرداختند و با توجه به اینکه زمان زیادی برای تمرینات سنگین وجود نداشت، بازیکنان حدود 15 دقیقه نیز به تنیس فوتبال پرداختند که در این تمرین امیر قلعه نویی نیز به همراه سایر بازیکنان تنیس بازی کرد.

* پس از این بخش از تمرینات، بازیکنان زیر نظر اعضای کادر فنی به زدن ضربات ایستادگی و شوت از راه دور پرداختند و در بخش پایانی تمرین و با توجه به اینکه استقلال باید در یک دیدار حذفی به مصاف ذوب آهن برود بازیکنان استقلال چند دقیقه ای را به زدن ضربات پنالتی پرداختند تا اگر دیدارشان مقابل ذوب آهن به تساوی کشید آماده زدن ضربات پنالتی باشد.

تمرین استقلال در ساعت 16 و 15 دقیقه به پایان رسید و این تیم فردا ساعت 12 ظهر تهران را به مقصد اصفهان ترک خواهد کرد.