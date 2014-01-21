اهالی موسیقی به یاد همایون خرم گرد هم آمدند/ از اجرای زنده سازها تا شعرخوانی ناظری

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته 30 بهمن ماه، مراسم نکوداشت زنده یاد همایون خرم آهنگساز و نوازنده ویلن در موزه موسیقی با حضور علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس موزه موسیقی، رامین مهمانپرست سخنگوی پیشین وزارت خارجه، هنرمندانی چون شهرام ناظری، امین الله رشیدی، بزرگ لشکری، لوریس چکناواریان، محمد اسماعیلی، فخری ملک پور، سعید ثابت و ... برگزار شد.

در این مراسم، نمایشگاه عکسی از پرتره های زنده یاد همایون خرم با تلاش فروغ بهمن پور نیز افتتاح شد. این نمایشگاه روایتی از زندگی همایون خرم از دوران کودی تا آخرین سال های زندگیش بود.

پخش مستندی از زندگی زنده یاد همایون خرم به کارگردانی بکتاش آبتین از دیگر برنامه های این مراسم بود. این فیلم مستند شامل گفتگو هایی از زنده یاد همایون خرم، اعضای خانواده و دوستانش بود که بخشی از صحبت های زنده یاد خرم در این مستند در رابطه با زندگی هنری و شخصی او و چگونگی ساخت برخی از آثار ماندگار این هنرمند بود.

در ادامه این مراسم، سامان احتشامی و بابک شهرکی به اجرای قطعاتی از زنده یاد همایون خرم پرداختند. در هنگام نواختن این قطعات حاضران در سالن، ترانه های این قطعات را به صورت همخوانی با این دو نوزانده همراهی می کردند.

شهرام ناظری درباره همایون خرم در این مراسم گفت: همایون خرم در قلب همه اهالی موسیقی ایران جای دارد. همه ما با آثار او آشنا هستیم پس بهتر است من چندان درباره اش سخن نگویم. اکنون و در این برهه از زمان که نسیمی در عرصه فرهنگ و هنر وزیدن گرفته است جای همایون خرم در جو موسیقی ایران خالی است.

وی ادامه داد: تعداد هنرمندان در هر جامعه ای بسیار است، اما در هر قرنی تنها چند هنرمند ظهور می کنند که هنرشان به قلب مردم راه پیدا کند و خرم یکی از این هنرمندان بود. خلق اثری که جامعه را به سمت رشد و پیشرفت ببرد کار هر کسی نیست. اما همایون خرم از جمله هنرمندانی بود که آثارش هم در دل خواص و هم در میان عموم جامعه جایگاه ویژه ای داشت. من با همایون خرم اثر مشترکی ندارم اما ملاقات های زیادی با هم داشتیم. در این مراسم ها من و خرم بیشتر بیننده بودیم و دیگران می نواختند و می خواندند. من و خرم بی کارترین افراد این ملاقات ها بودیم.

ناظری گفت: در مراسم هایی که به بزرگداشت هنرمندان اختصاص دارد، چند بیت از مولانا را می خوانم. این بیت ها بیش از هر چیز احساس من را نسبت به بزرگان هنر ایران بیان می کند.

وی در ادامه شعر شاد باش ای عشق خوش سودای ما / ای طبیب جمله علت های ما...ای دوای نخوت و ناموس ما/ ای تو افلاطون و جالینوس ما را از مولانا برای حاضران خواند.

در پایان این مراسم، مزدا انصاری برخی از قطعات همایون خرم را نواخت.

در این مراسم خانواده مرحوم همايون خرم، افليا پرتو، گيتي خسروي، قاسم رفعتي، مهران مهتدي، سامان احتشامي، بابك شهركي، مزدا انصاري، عليرضا ميرعلي نقي، حميد اسفندياري، مهدي علمي، دكتر حسين كلاني وخانواده مرحوم ناصر حجازي و ديگر هنرمندان حضور داشتند.