موفقیت در لیگ برتر شیرینی خاصی دارد/ پریرا آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی شامگاه سه شنبه بعد از پیروزی تیمش در برابر فولاد خوزستان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: ما در این بازی به دنبال کسب هر سه امتیاز بود و خوشبختانه به هدف خود رسیدیم ولی برای گرفتن این سه امتیاز بازی دشواری را در برابر مس کرمان انجام دادیم.

وی افزود: تیم ما مقابل حریفی صف آرایی کرد که چیزی برای از دست دادن نداشت و برای بقا در لیگ برتر به آب و آتش می زد.

سرمربی فولاد خوزستان ادامه داد: در نیمه اول که بازی مساوی بود به هدف خود نرسیدیم با اینکه موقعیت های بی شماری برای گلزنی به دست آورده بودیم ولی در نیمه دوم حریف به دنبال نخوردن گل بود و کار برای گلزنی با وجود این شرایط بسیار سخت شده بود.

فرکی عنوان کرد: در نیمه دوم ما خیلی زود به گل رسیدیم ولی دشواری بازی همچنان احساس می شد زیرا نتیجه برد با یک گل، قابل اطمینان نبود به همین دلیل ما باید بر تعداد گل های خود اضافه می کردیم.

وی ادامه داد: از دست رفتن موقعیت های فراوان گلزنی از سوی فولاد ها باعث شده بود تمرکز بازیکنان ما از دست برود و بازیکنان از رقم خوردن یک تساوی دیگر احساس نگرانی می کردند.

سرمربی فولاد خوزستان گفت: سختی کارمان این بود که نتوانستیم گل دوم را به حریف بزنیم. اگر می توانستیم به گل دوم برسیدم بی شک تعداد گل های ما در این بازی از این هم فراتر می رفت.

فرکی اظهار کرد: مثل همیشه ما اعتقاد داریم باید صجنه های مشوک داوری این بازی کارشناسی شود ولی معتقدم در یک صحنه یک خطای پنالتی روی بازیکنان ما صورت گرفت.

وی بیان کرد: ما در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا کار خود را با تمام قدرت ادمه می دهیم ولی کسب یک موفقیت عالی در لیگ برتر از هر چیزی برای ما شیرین تر است.فرکی گفت: فشردگی بازی های لیگ برتر زیاد است و بازیکنان ما شرایط سختی را می گذرانند. باید به گونه ای در این مدت برنامه ریزی کنیم که کمترین آسیب دیدگی به بازیکنان ما تحمیل شود.

سرمربی فولاد خوزستان در خصوص پریرا بهترین گلزن این تیم در لیگ برتر نیز گفت: این بازیکن از هر نظر نسبت به گذشته آماده و در کنار سایر بازیکنان تمرینات خود را آغاز کرده است ولی هنوز معلوم نیست که چه زمانی قادر خواهد بود برای ما به میدان برود.



به گزارش خبرنگار مهر، در این بازی تیم فولاد با پیروزی یک بر صفر برابر میزبان خود، موقتا صدرنشین مسابقات لیگ برتر شد.



در این بازی که با قضاوت غلامرضا جباری در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار شد، ایوب والی (47) گل برتری تیم فولاد خوزستان را به ثمر رساند تا این تیم اهواز به سه امتیاز ارزشمند این مسابقه دست یابند.



با این پیروزی تیم فوتبال فولاد خوزستان 46 امتیازی شد و با یک امتیاز و یک مسابقه بیشتر از استقلال، به صدر جدول رده‌بندی رقابتهای لیگ برتر صعود کرد. مس کرمان هم با همان 16 امتیاز قبلی قعرنشینان مسابقات لیگ برتر باقی‌ماند.

