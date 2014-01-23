نشست تخصصی مربیان گفتمان های دینی و تربیتی برگزار شد

حجت الاسلام حسینعلی فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نشست توجیهی تخصصی مربیان گفتمان های دینی تربیتی با حضور 20 نفر از مربیان این گفتمان ها در مشهد برگزار شد.

وی بیان کرد: تا کنون 100 گفتمان در مناطق تلفیقی، 311 گفتمان دینی در شهرستان های استان و 193 گفتمان در مدارس تیزهوشان برگزار شده است.

کارشناس مسئول امور فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: 1280 گفتمان عفاف در مدارس مشهد اجرا می شود.

وی هدف از برگزاری گفتمانهای دینی را در مدارس ارتباط دوسویه دانش آموز و مربیان تربیتی و پاسخگویی به شبهات دانش آموزان برشمرد.

در این جلسه مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ، حجت الاسلام مرویان بر تشکیل گروه و استفاده از توانمندیهای اساتید ، توجه به مخاطب ، فضا سازی لازم و مواظبت از جریانهای انحرافی درمدارس تاکید کرد.

گفتنی است، در این نشست نکات تربیتی و عناصر ارتباطی توسط استاد معماریانی و حجت الاسلام نمازی برای مربیان گفتمان های دینی ارائه شد.