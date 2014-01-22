حجت الاسلام عباسعلی فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 13 برنامه فرهنگی به صورت ویژه برای خواهران برگزار می‌شود افزود: برنامه‌های ویژه بانوان توسط مرکز فرهنگی حضرت زینب و جمعیت بانوان فرهیخته در استان برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: برگزاری گفتمان های دینی در موضوع انقلاب اسلامی، اجرای طرح نور بصیرت در مدارس شبانه روزی استان، اجرای سلسله برنامه‌های دین، نشاط، زندگی با هدف گسترش نشاط در مدارس از جمله این برنامه هاست.

حجت الاسلام فاطمی ادامه داد: برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب انقلاب اسلامی علامه شهید مطهری در مناطق تلفیقی، اجرای جشن در 500 روستا ی محروم استان نیز از دیگر برنامه های دهه فجر است.

وی افزود: فعالیت کاربران فضای مجازی با عنوان افسران ولایت درموضوع انقلاب اسلامی، برگزاری دوره های آموزشی طرح وفاق در مناطق تلفیقی، برگزاری 300 مسابقه فرهنگی در سطح روستاها، اجرای 100 برنامه فرهنگی شبی با قرآن در مساجد خراسان رضوی و تجلیل از 11 مساجد طراز انقلاب اسلامی استان نیز از برنامه های پیش بینی شده در دهه فجر است.