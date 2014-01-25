امان الله حسين‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه از ابتداي امسال تاكنون بيش از 36 ميليارد ريال كمك در طرح اكرام ايتام كميته امداد امام خميني(ره) خراسان شمالي جمع‌آوري شده است، اظهار كرد: از اين ميزان 29 ميليارد و 706 ميليون ريال كمك نقدي و شش ميليارد و 615 ميليون ريال هم كمك غيرنقدي بوده است.

به گفته وي از ابتداي سال جاري تاكنون كمك هاي جمع آوري شده به نسبت مدت مشابه پارسال 32 درصد رشد داشته است.

اين مسئول با بيان اين كه اكنون در خراسان شمالي پنج هزار و 561 نفر يتيم تحت پوشش كميته امداد هستند كه كه از اين تعداد، سه هزار و 766 نفر در رده سني زير 18 سال و هزار و 795 نفر بالاي 18 سال هستند، اظهار كرد: چهارهزار و 725 نفر از ايتام استان داراي حامي هستند كه از اين تعداد سه هزار و 727 نفر در رده سني زير 18 سال و 998 نفر بالاي 18 سال سن دارند، به گفته وي همچنين 836 نفر از ايتام خراسان شمالي فاقد حامي هستند كه از اين تعداد 39 نفر در رده سني زير 18 سال و 797 نفر بالاي 18 سال هستند.

حسين پور افزود: در حال حاضر 24 هزار و 302 حامي با كميته امداد امام خميني(ره) استان همكاري دارند و چهار هزار و 725 يتيم استان را تحت حمايت خود قرار داده اند.

او اظهار كرد: از تعداد كل حاميان، هشت هزار و 900 نفر امسال جذب اين نهاد شده و اين افراد با توجه به اين كه هر يتيم مي تواند چند حامي داشته باشد؛ 12 هزار و 600 يتيم را تحت حمايت خود دارند.

حسين‌پور در ادامه هدف از اجراي طرح اكرام ايتام را توانمند سازي، خودكفايي، فراهنم سازي تسهيلات ايتام و... دانست و اضافه كرد: طرح اكرام ايتام از زمان تاسيس خراسان شمالي آغاز شده و تاكنون نيز خيرين بسياري جذب كميته امداد امام خميني(ره) شده اند.

مدير كل كميته امداد خراسان شمالي گفت: در طرح اكرام ايتام خيرين مي توانند با مراجعه به دفاتر كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان‌ها يا اداره كل كميته امداد و يا با مراجعه به سايت كميته امدادemdad.ir فرم مربوط را تكميل و همكاري خود را اعلام و يتيم مورد نظر را انتخاب كنند و با پرداخت 20 هزار تومان به صورت ماهيانه يا هر مبلغ دلخواه، كمك به ايتام را آغاز كنند.

وي افزود: وجوه ارسالي خيرين به صورت كامل به حساب يتيم مورد نظر خير واريز مي‌شود و علاوه بر اين حاميان مي توانند در ساير امورات و مشكلات يتيم، از جمله تحصيل، درمان، ازدواج و... يتيم را تحت حمايت قرار دهند.