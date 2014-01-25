به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله احمد علم‌الهدی، ظهر پنچشنبه در حاشیه چهارمین نشست هم‌اندیشی مداحان و شعرای نخبه در مشهد اظهار کرد: هرگاه روابط غربی‌ها با نظام اسلامی افزایش یافته، دین و دنیای مردم صدمه خورده است لذا ما به سفر اشتون نیز خوش‌بین نیستیم.

وی ادامه داد: مسئولان نباید فراموش کنند که این مملکت متعلق به امام زمان(عج) است و اگر به صاحب خود تکیه کنند مشکلات این کشور حل می‌شود بنابراین لزومی ندارد که در انتظار کمک غرب باشند.

آیت‌الله علم‌الهدی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه چرا مسئولان نسبت به برگزاری اردوهای راهیان نور رغبتی از خود نشان نمی‌دهند، افزود: آموزش و پرورش در گذشته کمک‌هایی را برای برگزاری این اردوها انجام داده است اما امروز با چینش مدیران فعلی امیدی به ترویج شعائر دینی و برگزاری اردوهای این چنینی نداریم.