مداحان واسطه میان مردم و اهل بیت(ع) هستند/ تلاش استکبار برای براندازی فرهنگ اهل بیت(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی، ظهر شنبه در چهارمین نشست هم اندیشی مداحان و شعرای نخبه اظهار کرد: مداحان باید با شناخت کافی در وادی خدمت گذاری به اهل‌بیت(ع) قدم گذاشته و رسالت و تکلیف خود را به انجام برسانند.

وی بیان کرد: شناخت موقعیت بزرگترین مسئله‌ای است که توجه و درک آن برای مداحان قابل تامل و اهمیت است لذا وظیفه مداح این است که عشق را به سمت اهل بیت(ع) بکشاند و کاری کند که مردم غیر از محبت و عشق ائمه اطهار (ع) چیز دیگری نخواهند.

مداحان الگوی جامعه و مرجع آرمان‌ها هستند

وی عنوان کرد: این افراد هر یک به تنهایی الگوی جامعه و مرجع آرمان و آرزو بوده و در حقیقت واسطه میان مردم و اهل بیت(ع) هستند بنابراین این اقشار باید با شناخت کافی در این وادی رسالت و تکلیف خود را به انجام برسانند.

وی یادآور شد: اینکه مردم تنها محبت و عشق ائمه اطهار را بخواهند و در این مسیر گرایش داشته باشند وظیفه مداحان است البته این کار سخت و دشوار است و به سادگی محقق نمی شود زیرا تا هنگامی که برنامه یک مداح خط‌ساز و فکر آفرین نباشد نمی‌توان عشق به اهل‌بیت(ع) را در میان مردم افزایش داد.

گرایش به سمت ائمه اطهار(ع)

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: در حال حاضر اغلب مجالس عزاداری و اعیاد احساسی برگزار می‌شود و در این راستا مداحان باید در جهت خط فکری جامعه و گرایش به سمت ائمه اطهار(ع) نقش آفرینی کنند.

آیت الله علم الهدی با اعلام اینکه مداحان باید ماهیت و موقعیت شناسی خود را باور کنند، بیان کرد: اگر این احساس خدمت گذاری و نوکری در میان این افراد وجود داشته باشد مخلصانه و عاشقانه در دستگاه اهل‌بیت(ع) خدمت گذاری می کنند.

دنیای استکبار به دنبال براندازی فرهنگ اهل بیت (ع)

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تمام دنیا اهل‌بیت عصمت و طهارت را مورد تهاجم قرار داده‌اند، افزود: در چنین شرایطی که دنیای استکبار می‌خواهد فرهنگ اهل بیت(ع) را براندازی کند یک مداح باید رسالت و تکلیف خود را به انجام برساند.

به گفته وی وظیفه مداح این است که هرچه عشق است به سمت اهل بیت (ع) بکشاند و کاری کند که مردم غیر از محبت وعشق ائمه اطهار (ع) چیز دیگری نخواهند.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: مستکبران عالم افراد را برای شیعه کشی استخدام می کنند تا علاقمندان ائمه اطهار و امام حسین (ع) را به خاک و خون بکشانند لذا در چنین موقعیتی مداحان باید با درک لازم و کافی با سلاح تبلیغ و ترویج فرهنگ اسلام ناب توطئه‌های دشمنان را خنثی سازند.