به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی شامگاه یکشنبه پس از پیروزی تیمش مقابل استقلال صنعتی خوزستان اظهار داشت: بازی خوبی بود و به نظرم ما در این بازی توپ و میدان را در اختیار داشتیم و خط هافبک و فوروارد آنها نیز نسبتاً خوب کار می‌کردند و زمانی که توپ داشتند، خوب بودند.

وی افزود: در کل، قبل از گل‌های ما آنها دو موقعیت داشتند که خوشبختانه نزدند اما ما از موقعیت‌های خود در پایان نیمه دوم بازی استفاده کرده و این در روند بازی بسیار به ما کمک کرد تا با استرس کمتری کار کنیم.

مدافع سپاهان تصریح کرد: طبیعی بود که در نیمه دوم آنها بیشتر حمله کنند اما ما سعی کردیم بازی را در دست بگیریم زیرا نمی‌خواستیم انرژی خود را تمام کنیم و بازیکنان سه اخطاره و مصدوم نشوند و مقابل پرسپولیس از آنها استفاده کنیم.

وی افزود: به هر حال این مسئله باعث شد که آنها اندکی بازی را دست بگیرند که طبیعی بود اما ما سه امتیاز را می‌خواستیم که کسب کردیم؛ هادی دو اخطاره بود و می‌خواستیم او کارت نگیرد و به همین دلیل من به جای او درون زمین به میان آمده‌ام.

احمدی پیرامون بازی آینده تیمش مقابل پرسپولیس بیان داشت: با توجه به نتایجی که داشتیم به صدر نزدیک شدیم و بازی پرسپولیس حساس است و ما در این بازی برای مساوی نمی‌رویم و 3 امتیاز بازی را می‌خواهیم.