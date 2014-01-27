30 برنامه فرهنگي ورزشي ويژه بانوان در همدان برگزار می شود

سيد عبدي افتخاري در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همزمان با دهه فجر بیش از 150 عنوان برنامه فرهنگی ورزشی به مناسبت سی و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در استان همدان اجرا می ‌شود.

مديركل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه دهه فجر یادآور خاطرات و ارزش های والایی است و امروز به عنوان یک الگو و شاخص برای حرکت های اسلامی بسیاری از کشورهای جهان بر ضد ظلم و ستم قرار گرفته است، بيان داشت: بزرگترین مزیت انقلاب اسلامی با ساير حکومت های دنیا همراهی و پشتیبانی مسئولان و مردم با یکدیگر است.

افتخاري با بيان اينكه ایمان، اراده و تقوای الهی از جمله عوامل مهم پیروزی انقلاب اسلامی بود، اضافه كرد: همين عوامل انقلاب اسلامی را در جهان جاودانه کرده است.

دهه فجر فرصت مناسب بازسازی صحنه پیروزی انقلاب اسلامي برای نسل جوان است

مديركل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه دهه فجر فرصت خوبی برای آشنایی نسل جوان با آرمان های انقلاب اسلامی و بازسازی صحنه پیروزی برای نسل جوان است ،ابراز داشت: بزرگترین وظیفه مسئولان اطلاع رسانی مطلوب از خدمات انقلاب اسلامی در طول سه دهه از عمر پربرکت انقلاب اسلامی و فرصتی مناسب برای انتقال ارزش های اسلامی به جهانیان است.

مديركل ورزش و جوانان استان همدان اذعان داشت: انقلاب اسلامی ایران مملو از خاطرات و مناسبت های ارزشمندی است که باید نسبت به تبیین آنها در آیین های گرامیداشت تلاش جدی به عمل آید.

وی اظهار داشت: برگزاری برنامه های دهه فجر امسال نسبت به سال های گذشته منسجم تر و در راستای انتقال دستاوردهای مهم انقلاب به نسل جوان برگزار می شود.

افتخاري افزود: ستاد برگزاری سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در این اداره کل تشکیل شد و برابر برنامه تدوین شده، 150 برنامه فرهنگی ورزشی در سراسر استان همدان برگزار مي شود.

محوریت برنامه‌های فرهنگی ورزشی دهه فجر اشاعه فرهنگ انقلاب اسلامی به نسل جوان است

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با بيان اينكه محور تمام برنامه‌های فرهنگی ورزشی دهه فجر اشاعه فرهنگ انقلاب اسلامی، پاسداشت آن و انتقال پیام انقلاب به نسل جوان است، عنوان داشت: این برنامه‌های فرهنگی و ورزشی شامل مسابقات فرهنگی ورزشی، نواختن زنگ انقلاب در تمامی زورخانه های استان مصادف با اولین روز دهه فجر، برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان ملی، مسابقات اسکی قهرمانی کشور و مسابقات ورزشی ویژه کارکنان دولت است.

وي اضافه كرد: برگزاری بازی‌های بومی محلی، برگزاری مسابقات فوتسال، والیبال، تنیس روی میز، بدمینتون، کوهپیمایي و دیدار با خانواده های معظم شهدای ورزشکار از مهم ترين برنامه‌های کمیته ورزش و جوانان استان همدان در دهه فجر است.

افتخاري بيان داشت: امسال بیش از 30 برنامه فرهنگی ورزشی ویژه بانوان در استان همدان برگزار می ‌شود.

مديركل ورزش و جوانان استان همدان افزود: برگزاری همایش ورزش‌های صبحگاهی، پیاده روی‌های خانوادگی و کوهپیمایی‌های عمومی از جمله برنامه ‌ها است.