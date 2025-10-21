به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارع کمالی در دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان، ضمن تبریک این هفته و انتخاب همدان به‌عنوان رده برتر کشوری با اشاره به نقش ورزش در تحکیم هویت ایرانی اسلامی و تربیت نسل مؤمن و امیدآفرین سخن اظهار کرد: استان همدان از کانون‌های اصلی حفظ هویت دینی و ملی ایران است و ورزش، به‌ویژه در میان نسل جوان، ابزاری مؤثر برای تقویت این هویت و گسترش عدالت و نشاط اجتماعی محسوب می‌شود.

سردار زارع کمالی با بیان اینکه دشمن در میدان جنگ نرم از زر، زور و تزویر برای انحراف جوانان استفاده می‌کند، افزود: ورزش می‌تواند دژ مستحکم مقابله با این هجمه‌ها باشد و روحیه خودباوری، مقاومت و امید را در جامعه زنده نگه دارد.

وی با یادآوری نقش تاریخی جوانان در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادامه داد: امروز جوان ورزشکاری که با ایمان و تعهد در برابر دشمنان و فشار فرهنگی ایستادگی می‌کند، ارزشی کم‌تر از رزمنده‌ای ندارد که در میدان نبرد از آرمان‌ها دفاع کرده است.

فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان همچنین از لزوم حمایت از ورزشکاران متعهد و انقلابی سخن گفت و تأکید کرد: گاهی رسانه‌های بیگانه، پناهندگی یک جوان بی‌هویت را بزرگ‌نمایی می‌کنند، اما از جوانی که در رقابت بین‌المللی با افتخار از دیدار با نماینده رژیم صهیونیستی خودداری می‌کند، یاد نمی‌شود؛ درحالی‌که چنین رفتارهایی، جلوه درخشان هویت ایرانی اسلامی در عرصه جهانی است و باید مورد تکریم قرار گیرد.