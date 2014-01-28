حضور شهردار جدید سبب تسهیل در تدوین بودجه شهر گرگان می شود

عبدالرضا چراغعلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهردار گرگان با توجه به سابقه ای که دارد نقطه نظرها و چشم انداز هایی را در بحث بودجه خواهد داشت و کاملا منطقی است تا نگاه خود را به اعضای شورا پیشنهاد دهد.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود حضور شهردار گرگان برای شهر بسیار تاثیر گذار باشد و از آن جا که حسین صادقلو در گذشته نیز در این شهر خدمت کرده به طور قطع، این تجربه راه گشا برای بسیاری از مشکلات موجود درشهر خواهد بود.

وی ضمن ابراز خرسندی از حضور عضوجدید به شورای اسلامی شهر گرگان افزود: علیرضا پزشکپور فردی باسابقه و شناخته شده است که تجربه حضور در شورای اسلامی شهر گرگان را داشته و به یقیین از هم اکنون عضو موثری در شورای اسلامی شهر خواهد بود.

چراغعلی اظهار داشت: با توجه به حضور شهردار جدید و یک عضو جدید در شورای اسلامی شهر گرگان، امیدوارم این تحولات سبب یک حرکت و جنب و جوش جدیدی در پروژه های عمرانی شهر گرگان باشد.

وی در تشریح برنامه های خود گفت: نظارت جدی بر عملکرد شورا، تدوین لوایح و برنامه ریزی درست برای سال آینده، تعامل بین مدیران حوزه عمرانی و معاونت عمرانی استاندار با شورها و شهرداری های استان از برنامه های اصلی ام خواهد بود.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری گلستان در خاتمه یادآور شد: بحث آموزش شهرداران و شوراها نیز از مباحث جدی است که در هفته آینده همزمان با دهه مبارکه فجر اجرا خواهد شد.

