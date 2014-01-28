افزایش پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه دشت ناز ساری

به گزارش خبرنگار مهر، موسی مشاء زمینی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: هم اکنون پروازهای خارجی به مقصد، بغداد، نجف، مدینه و جده انجام می شود و با توجه به مهیا بودن زیرساختها برای افزایش پروازهای داخلی و خارجی برنامه ریزی می شود.

وی همچنین اظهار داشت: هم اکنون پروازهای داخلی نیز به مقاصد مختلف از جمله، تهران، شیراز، کیش، اهواز، عسلویه، بندرعباس و شیراز نیز انجام می شود که پرواژه کیش - ساری به تازگی راه اندازی شده است.

وی با اشاربه به فعالیت سه فرودگاه در استان خاستار حمایت مردم شد و گفت: پرواز کیش - ساری از جمله پروازهای جدید این فرودگاه است که روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته انجام می شود.

مدیرکل فرودگاههای استان مازندران همچنین به پروژه های دهه فجر اشاره و اضافه کرد: برج مراقبت پرواز فروگاه ساری و دو پروژه کمک ناوبری و ترمینال عمومی فرودگاه نوشهر در این ایام افتتاح می شود.

وی عنوان کرد: برج مراقبت پرواز ساری با زیربنای دو هزار مترمربع و ارتفاع 30 متر و ترمینال عمومی فرودگاه نوشهر به متراژ 900 متر مربع اجرا شده است.