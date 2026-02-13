حسینی: ۱۵ نفر در کردستان بر اثر گازگرفتگی جان باختند

آمنه حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مونوکسیدکربن گازی بی‌رنگ و بی‌بو است که به دلیل نداشتن بو و علائم هشداردهنده، به «مرگ خاموش» معروف شده و هر ساله با آغاز فصل سرما، قربانیان متعددی می‌گیرد.

کارشناس مسئول مدیریت کاهش خطر بلایا و حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵۴ حادثه ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در استان ثبت شده که بر اساس آمار اورژانس ۱۱۵، این حوادث منجر به مصدومیت ۱۴۶ نفر و فوت ۱۵ نفر شده است.

وی افزود: بیشترین موارد مسمومیت در شهرستان‌های سقز، بیجار و سنندج رخ داده و با افزایش استفاده از وسایل گرمازا در فصل سرما، احتمال افزایش این حوادث وجود دارد.

علائم مسمومیت؛ شبیه یک سرماخوردگی ساده

حسینی با بیان اینکه مونوکسیدکربن حاصل سوخت ناقص موادی مانند گاز، نفت، بنزین، گازوئیل، زغال و چوب است، تصریح کرد: علائم اولیه مسمومیت معمولاً غیر اختصاصی و شبیه سرماخوردگی است و شامل سردرد، سرگیجه، تهوع، تنگی نفس و بی‌حالی می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت ادامه تماس با این گاز، سطح هوشیاری فرد کاهش پیدا می‌کند و ممکن است به بیهوشی و در نهایت مرگ منجر شود.

به گفته این کارشناس، همه افراد در معرض خطر هستند اما زنان باردار، کودکان و سالمندان آسیب‌پذیرتر از سایر گروه‌ها بوده و حتی تماس کوتاه‌مدت با این گاز می‌تواند برای آنان خطرناک باشد.

منابع تولید گاز در منازل

کارشناس مسئول مدیریت کاهش خطر بلایا و حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان با اشاره به منابع تولید مونوکسیدکربن گفت: بخاری‌های گازی، آبگرمکن‌های دیواری، شومینه‌های گازسوز یا زغالی، اجاق گاز و روشن کردن خودرو در پارکینگ‌های بسته از مهم‌ترین منابع تولید این گاز هستند.

حسینی تأکید کرد: استفاده از دودکش‌های خرطومی برای بخاری، پکیج و آبگرمکن کاملاً ممنوع است و باید از لوله‌های گالوانیزه استاندارد استفاده شود.

خطاهای رایج در نصب دودکش‌ها

وی با اشاره به برخی اشتباهات متداول در نصب وسایل گرمایشی بیان کرد: استفاده از یک دودکش برای دو وسیله گازسوز، نصب غیراصولی، وجود زانوهای متعدد در مسیر دودکش و نداشتن کلاهک استاندارد می‌تواند باعث برگشت گاز به داخل منزل شود.

حسینی افزود: کلاهک دودکش‌ها باید به صورت دوره‌ای کنترل شوند تا توسط پرندگان یا اجسام دیگر مسدود نشده باشند و مسیر خروج گاز کاملاً باز باشد.

توصیه‌های ایمنی برای پیشگیری

این کارشناس علوم پزشکی کردستان تصریح کرد: استفاده از بخاری بدون دودکش به‌ویژه در فضاهای کوچک و بسته ممنوع است و استفاده از اجاق گاز برای گرم کردن محیط اقدامی خطرناک و غیرمجاز محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: نصب آبگرمکن دیواری در فضای کوچک و فاقد تهویه مناسب نیز می‌تواند منجر به تجمع گاز و مسمومیت شود.

حسینی یکی از روش‌های ساده بررسی عملکرد صحیح دودکش را گرم شدن لوله فلزی آن چند دقیقه پس از روشن کردن بخاری عنوان کرد و گفت: در صورت سرد بودن دودکش، احتمال انسداد یا نقص در سیستم خروج گاز وجود دارد و باید سریعاً بررسی شود.

وی تأکید کرد: بازبینی وسایل گازسوز پیش از شروع فصل سرما، استفاده از افراد متخصص برای نصب تجهیزات و رعایت تهویه مناسب، نقش مهمی در کاهش حوادث گازگرفتگی دارد.