به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز از سی و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر در حالی دیروز 12 بهمنماه به پایان رسید که مردم در سینماهای مختلف سطح کشور به تماشای آثار حاضر در این رقابت سینمایی نشستند.
اما در شهر تهران که شمارش آرای مردمی از سوی خانه سینما انجام می گیرد در روز نخست فیلم «قصه ها» به کارگردانی رخشان بنی اعتماد با 3/28 درصد بالاترین میانگین را در میان آرا مردمی دارد.
فیلمهای «خط ویژه» به کارگردانی مصطفی کیایی با 3/04 درصد، فیلم «چند متر مکعب عشق» به کارگردانی جمشید محمودی با 2/79 درصد و فیلم «میهمان داریم» به کارگردانی محمدمهدی عسگرپور با 2/50 درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
شمارش آرای مردمی در کل سینماهای تهران جشنواره فیلم فجر امسال توسط خانه سینما انجام میشود. این میانگین روزانه درنظر گرفته می شود و مدیر اجرایی و برنامه ریزی ستاد شمارش محسن هاشمی است.
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