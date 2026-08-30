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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

تقویت بخش بهداشت و درمان از اولویت‌های شهرستان شادگان است

تقویت بخش بهداشت و درمان از اولویت‌های شهرستان شادگان است

اهواز ـ سرپرست فرمانداری شادگان گفت: توجه به بهداشت و درمان از اولویت‌های مهم شهرستان شادگان است و ارتقای کیفیت خدمات درمانی و رضایتمندی مردم باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، حبیب عفری صبح امروز یکشنبه در مراسم عملیات اجرایی احداث پایگاه فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۲ شادگان اظهار کرد: تقویت زیرساخت‌های بهداشت و درمان شهرستان شادگان یک ضرورت جدی است.

وی افزود: احداث پایگاه فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۲ شادگان از پروژه‌های مهم حوزه سلامت شهرستان است که با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت حدود ۱۰۰ مترمربع احداث خواهد شد.

سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: این پروژه می‌تواند منشأ خیر و برکت برای مردم و شهروندان شهرستان باشد و با بهره‌برداری از آن زمینه ارائه خدمات سریعتر و مطلوبتر به شهروندان فراهم خواهد شد.

عفری در پایان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه گفت:نظارت و پیگیری مستمر برای اجرای بموقع این طرح در دستور کار قرار دارد و انتظار می‌رود مجریان پروژه و دستگاه‌های متولی با جدیت پای کار باشند تا پروژه در موعد مقرر به بهره‌ برداری برسد و مردم بتوانند از ظرفیت آن استفاده کنند.

کد مطلب 6931286

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