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۱۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۳۷

هفته نوزدهم لیگ برتر والیبال/

یازدهمین شکست جواهری گنبد و سقوط یک پله ای در لیگ برتر والیبال

یازدهمین شکست جواهری گنبد و سقوط یک پله ای در لیگ برتر والیبال

گرگان - خبرگزاری مهر: در هفته نوزدهم لیگ برتر والیبال جواهری در گنبد در سه ست متوالی نتیجه را به کاله آمل واگذار کرد و با همان 23 امتیاز و با یک پله نزول در جایگاه هشتم قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان بهروز عطایی سرمربی تیم والیبال کاله مازندران در چهارمین بازی هفته هشتم دور برگشت لیگ برتر والیبال در سالن پیامبر اعظم شهر آمل به مصاف تیم بازرگانی جواهری گنبد رفتند.

نظارت بر دیدار دو تیم کاله و جواهری گنبد را اسماعیل صباغ بر عهده داشت و  حسین پورکاشیان و محسن ترابی به عنوان داوران اول و دوم قضاوت در این بازی را بر عهده داشتند.

تیم جواهری گنبد در سه ست متوالی و با امتیازهای 25 بر 21، 25 بر 17 و 25 بر 21 مغلوب کاله مازندران شد تا با 23 امتیاز در جایگاه هشتم جدول قرار گیرد.

کاله مازندران در بازی رفت نیز در سالن المپیک گنبد سه بر دو در برابر بازرگانی جواهری به پیروزی رسیده بود.

"محمد امین حسن زاده" بازیکن شماره 10 جواهری گنبد که تنها یک ست در این بازی حضور داشت، یک کارت زرد از داور اول بازی دریافت کرد.

بازرگانی جواهری گنبد در هفته بیستم لیگ برتر والیبال از شهرداری تبریز استقبال خواهد کرد و کاله مازندران در مشهد به مصاف میزان می رود.

کد مطلب 2227412

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