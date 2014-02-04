به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر والیبال روز چهارشنبه در حالی برگزار می‌شود که در مهمترین دیدار تیم‌های میزان خراسان و کاله آمل به مصاف یکدیگر می‌روند. این دو تیم که 37 امتیازی هستند به خاطر معدل امتیازات به ترتیب در رده‌های سوم و چهارم جدول ایستاده‌اند. میزان خراسان که از حمایت هوادارانش برخوردار است بعد از شکست هفته گذشته به دنبال این است تا دست کم جایگاه سوم را برای خود تثبیت کند. در طرف دیگر تیم کاله آمل به روزهای خوب خود بازگشته و به طور حتم روز سختی را برای میزان رقم خواهد زد.

در دیگر دیدارهای مهم هفته تیم متین ورامین صدرنشین لیگ برتر روز چهارشنبه در بندرعباس مهمان آلومینیم این شهر است. متین ورامین برای حفظ صدر جدول چاره‌ای جز پیروزی بر میزبان خود ندارد. باریج اسانس کاشان هم این هفته پذیرای سایپا البرز است و می‌خواهد برابر این تیم دومین برد خانگی خود را جشن بگیرد.

برنامه کامل دیدارهای روز چهارشنبه به شرح زیر است:

* پیکان تهران - شهرداری زاهدان، ساعت 16، خانه والیبال

* باریج اسانس کاشان - سایپا البرز، ساعت 16، سالن کتابچی

* آلومینیوم المهدی بندرعباس - متین ورامین، ساعت 16، سالن فجر

* شهرداری تبریز - نوین کشاورز، ساعت 16، سالن شهید اقدمی

* میزان مشهد - کاله مازندران، ساعت 16، سالن مهران

* بازرگانی جواهری گنبد - شهرداری ارومیه، ساعت 16، سالن المپیک

جدول رده‌بندی لیگ برتر والیبال:

1- متین ورامین 43 امتیاز(معدل 2.31)

2- باریج اسانس کاشان 43 امتیاز(معدل 2.08)

3- میزان خراسان 37 امتیاز(معدل 1.43)

4- کاله آمل 37 امتیاز(معدل 1.36)

5- پیکان تهران 32 امتیاز

6- شهرداری تبریز 28 امتیاز

7- نوین کشاورز 24 امتیاز

8- بازرگانی گنبد 23 امتیاز

9- آلومینیم هرمزگان22 امتیاز

10- شهرداری ارومیه 21 امتیاز

11- شهرداری زاهدان 19 امتیاز

12- سایپا البرز 13 امتیاز

