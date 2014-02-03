بارش برف مدارس استان کرمانشاه را به تعطیلی کشاند

سلیمان محبی در گفتگو با خبرنگار مهر از تعطیلی مدارس مقاطع مختلف در تعدادی از شهرستان های استان کرمانشاه خبر داد و گفت: فردا در شهرستانهای صحنه، هرسین، سنقر، کنگاور بیستون و دینور مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی در گروه صبح تعطیل خواهند بود.

محبی گفت: مدارس شهر های اسلام آباد غرب، دالاهو و حمیل نیز در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی و راهنمایی تعطیل هستند.

وی تصریح کرد: مدارس شهرهای کرمانشاه، ماهیدشت، گواور و روانسر نیز در هر سه مقطع پیش دبستانی و ابتدایی، راهنمایی و متوسطه تعطیل خواهند بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: تعطیلات اعلام شده تنها برای گروه صبح است و در صورت تصمیم گیری جدید از طریق رسانه های رسمی به مردم اطلاع رسانی خواهد شد.

بارش برف از ظهر امروز در نقاط مختلف استان کرمانشاه آغاز و پیش بینی سازمان هواشناسی حاکی از تداوم این روند تا روز چهارشنبه هفته جاری است.