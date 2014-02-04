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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۰:۲۹

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری يازدهمين مجمع انتخاباتی كميته ملى پارالمپيك و برگزاری مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه شانزدهم بهمن‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با پنجم ربیع الثانی سال 1435 هجری قمری و پنجم فوریه سال 2014 میلادی.

- يازدهمين مجمع انتخاباتی كميته ملى پارالمپيك براى انتخاب رئيس، دو نايب رئيس، دبيركل، خزانه دار و 6 عضو هيات اجرايى ساعت 14:30 امروز در محل فدراسيون ورزش‎هاى جانبازان و معلولان برپا می‎شود.

- مسابقات هندبال قهرمانی آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* چین - ازبکستان (کسب عنوان یازدهم)
* عراق - ژاپن (کسب عنوان نهم)
* عمان - کویت (کسب عنوان هفتم)
* کره‌جنوبی - عربستان (کسب عنوان پنجم)

- دور رفت از مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری دیدار اودینزه و فیورنتینا آغاز می‌شود.

- دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات جام حذفی موسوم به (Copa del Rey) اسپانیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر پیگیری می‌شود:
* رئال مادرید - آتلتیکو مادرید
* بارسلونا - رئال سوسیه‌داد

 

کد مطلب 2229387

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