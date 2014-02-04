تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه شانزدهم بهمن‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با پنجم ربیع الثانی سال 1435 هجری قمری و پنجم فوریه سال 2014 میلادی.

- يازدهمين مجمع انتخاباتی كميته ملى پارالمپيك براى انتخاب رئيس، دو نايب رئيس، دبيركل، خزانه دار و 6 عضو هيات اجرايى ساعت 14:30 امروز در محل فدراسيون ورزش‎هاى جانبازان و معلولان برپا می‎شود.

- مسابقات هندبال قهرمانی آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* چین - ازبکستان (کسب عنوان یازدهم)

* عراق - ژاپن (کسب عنوان نهم)

* عمان - کویت (کسب عنوان هفتم)

* کره‌جنوبی - عربستان (کسب عنوان پنجم)

- دور رفت از مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری دیدار اودینزه و فیورنتینا آغاز می‌شود.

- دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات جام حذفی موسوم به (Copa del Rey) اسپانیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر پیگیری می‌شود:

* رئال مادرید - آتلتیکو مادرید

* بارسلونا - رئال سوسیه‌داد