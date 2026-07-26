گزینه مد نظر پرسپولیس در آستانه منصرف شدن/ اولتیماتوم باشگاه به یک گلر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اخباری دروازه بان فصل گذشته سپاهان اصفهان که بازی های زیادی را به علت مصدومیت از دست داد گزینه مهدی تارتار برای حضور در جمع گلرهای پرسپولیس در فصل پیش رو بود.

از این رو پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با او به توافق های لازم رسید تا این بازیکن شب گذشته قراردادش را امضا کند اما اخباری از انجام این اقدام سر باز زد تا مدیرعامل پرسپولیس با ارسال پیغام شفاف به این دروازه بان اعلام کند تنها تا ساعت ۲۲ امروز یکشنبه منتظر او خواهد بود در غیر اینصورت قید حضورش را خواهد زد.

حدادی حضور در تمرینات پیش فصل را یکی از مهم ترین علت های اولتیماتوم خود به اخباری دانسته است و می خواهد بازیکن تازه وارد از ابتدای فصل در کنار هم تیمی هایش تمرین کند.

حال باید دید آیا دروازه بان پیشین تراکتور، گل گهر و سپاهان اصفهان بالاخره پای میز قرارداد با سرخ ها خواهد نشست یا تصمیم دیگری در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.