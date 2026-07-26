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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۸

رئیس‌جمهور برزیل: تعرفه‌های جدید آمریکا یک خطای راهبردی است

رئیس‌جمهور برزیل: تعرفه‌های جدید آمریکا یک خطای راهبردی است

رئیس‌جمهور برزیل تصمیم واشنگتن برای اعمال تعرفه‌های جدید بر واردات کالاهای برزیلی را «خطایی راهبردی» توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا» رئیس‌جمهور برزیل، اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا بر واردات کالاهای این کشور را اقدامی ناعادلانه و یک «خطای راهبردی» دانست.

وی با اشاره به تصمیم دولت آمریکا برای وضع تعرفه بر بخش عمده‌ای از واردات برزیل، تأکید کرد: تعرفه‌های جدید، علاوه بر آنکه غیرمنصفانه هستند، به اقتصاد آمریکا و مشارکت راهبردی میان واشنگتن و برازیلیا نیز آسیب خواهند زد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد: دفتر نماینده تجاری ایالات متحده مأمور شده است تعرفه‌ای ۲۵ درصدی بر بخش عمده واردات از برزیل اعمال کند.

رئیس‌جمهور برزیل همچنین خاطرنشان کرد که برخی صنایع تولیدی آمریکا به مواد اولیه و منابع تأمین‌شده از برزیل وابسته هستند و اجرای این تعرفه‌ها می‌تواند موجب افزایش قیمت کالاهایی از جمله مواد غذایی، کفش، منسوجات، مبلمان و قطعات خودرو برای مصرف‌کنندگان آمریکایی شود.

کد مطلب 6900154

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