یک تیم برزیلی خواهان جذب لژیونر ایرانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی مهاجم ایرانی المپیاکوس یونان، به یکی از گزینههای مورد نظر واسکو دوگاما برزیل برای تقویت خط حمله این تیم تبدیل شده است.
شبکه ESPN برزیل گزارش داد، باشگاه واسکو دوگاما بهصورت جدی شرایط جذب یک مهاجم باتجربه را بررسی میکند و نام دو بازیکن خارجی را در فهرست گزینههای خود قرار داده است. نخستین گزینه، طارمی مهاجم ۳۴ ساله ایرانی المپیاکوس است و گزینه دوم نیز لوسیانو رودریگز مهاجم ۲۳ ساله اروگوئهای است که در تیم نئوم عربستان بازی میکند.
رسانه برزیلی در گزارش خود یادآوری کرده است که طارمی مهمترین دوران فوتبالش را در پورتو پرتغال سپری کرد؛ جایی که از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ برای این تیم به میدان رفت و عملکرد درخشانی در رقابتهای داخلی پرتغال و لیگ قهرمانان اروپا داشت.
این مهاجم ایرانی پس از پایان حضورش در پورتو راهی اینتر ایتالیا شد و سپس به فوتبال یونان رفت تا پیراهن المپیاکوس را بر تن کند. در حال حاضر خبری از مذاکرات رسمی میان دو طرف منتشر نشده، اما طارمی یکی از گزینههای اصلی واسکو دوگاما برای تقویت خط حمله محسوب میشود باشگاهی که به دنبال جذب مهاجمی با تجربه بینالمللی و سابقه حضور در بالاترین سطح فوتبال اروپا است.
واسکو دوگاما در کنار تقویت خط حمله، برای پستهای دیگر نیز فعالیت نقلوانتقالاتی خود را دنبال میکند. این تیم جان یبوآ بازیکن ونیزیا را برای حضور در جناحهای هجومی زیر نظر دارد و همچنین در تلاش است جذب نلسون دئوسا و سانتیاگو سوسا را نهایی کند تا تابستانی پرتحرک در بازار نقلوانتقالات داشته باشد.
لازم به ذکر است که پیش از این معاون باشگاه المپیاکوس خبر از جدایی احتمالی مهدی طارمی از این تیم یونانی داده بود.
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