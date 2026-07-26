توضیحات پزشکی قانونی در رابطه با احراز هویت شهید «امیرعلی جداوی»

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالله هاشمی، اظهار کرد: فرآیند احراز هویت شهید امیرعلی مطابق ضوابط قانونی، استانداردهای علمی و دستورالعمل‌های تخصصی پزشکی قانونی انجام شده و ادعاهای مطرح‌شده با واقعیت پرونده مطابقت ندارد.

وی افزود: در جریان بررسی‌های کارشناسی، یک لنگه کفش سبز مدرسه‌ای به همراه بافت نرم توسط کارشناسان پزشکی قانونی به‌ دقت مورد معاینه قرار گرفت و این یافته پس از انجام بررسی‌های تخصصی به خانواده شهید ارائه شد و مورد تأیید آنان قرار گرفت.

رئیس اداره پزشکی قانونی شهرستان میناب تصریح کرد: احراز هویت شهید امیرعلی جداوی صرفاً بر پایه یک نشانه یا قرینه انجام نشده، بلکه مجموعه‌ای از مستندات، شواهد، معاینات تخصصی و تأیید خانواده مبنای تصمیم‌گیری کارشناسان پزشکی قانونی بوده است.

هاشمی ادامه داد: پس از تکمیل تمامی مراحل کارشناسی و قانونی، هویت شهید امیرعلی جداوی به‌صورت قطعی احراز و جواز دفن به نام وی صادر شده است.