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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۸

توضیحات پزشکی قانونی در رابطه با احراز هویت شهید «امیرعلی جداوی»

توضیحات پزشکی قانونی در رابطه با احراز هویت شهید «امیرعلی جداوی»

میناب- رئیس اداره پزشکی قانونی شهرستان میناب توضیحاتی در رابطه با احراز هویت شهید دانش آموز «امیرعلی جداوی» از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالله هاشمی، اظهار کرد: فرآیند احراز هویت شهید امیرعلی مطابق ضوابط قانونی، استانداردهای علمی و دستورالعمل‌های تخصصی پزشکی قانونی انجام شده و ادعاهای مطرح‌شده با واقعیت پرونده مطابقت ندارد.

وی افزود: در جریان بررسی‌های کارشناسی، یک لنگه کفش سبز مدرسه‌ای به همراه بافت نرم توسط کارشناسان پزشکی قانونی به‌ دقت مورد معاینه قرار گرفت و این یافته پس از انجام بررسی‌های تخصصی به خانواده شهید ارائه شد و مورد تأیید آنان قرار گرفت.

رئیس اداره پزشکی قانونی شهرستان میناب تصریح کرد: احراز هویت شهید امیرعلی جداوی صرفاً بر پایه یک نشانه یا قرینه انجام نشده، بلکه مجموعه‌ای از مستندات، شواهد، معاینات تخصصی و تأیید خانواده مبنای تصمیم‌گیری کارشناسان پزشکی قانونی بوده است.

هاشمی ادامه داد: پس از تکمیل تمامی مراحل کارشناسی و قانونی، هویت شهید امیرعلی جداوی به‌صورت قطعی احراز و جواز دفن به نام وی صادر شده است.

کد مطلب 6899880

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