سانحه رانندگی در سبزوار منجر به فوت ۲ نفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد همتی اظهار کرد: آتشنشانان ایستگاه شماره ۲ سبزوار پس از دریافت خبر، بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و ضمن ایمنسازی صحنه حادثه و جلوگیری از بروز خطرات احتمالی، با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی عملیات رهاسازی یکی از سرنشینان محبوس در خودروی نیسان را انجام داده و پیکر بیجان وی را از داخل خودرو خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند.
مسئول روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار ادامه داد: این حادثه ۲ کشته بر جای گذاشت و پس از پایان عملیات، محل حادثه برای انجام مراحل قانونی تحویل عوامل ذیربط شد.
نظر شما