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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۷

سانحه رانندگی در سبزوار منجر به فوت ۲ نفر شد

سانحه رانندگی در سبزوار منجر به فوت ۲ نفر شد

مشهد- مسئول روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار گفت: برخورد یک دستگاه تریلر با خودروی نیسان در جاده سبزوار–روداب، ۲ کشته بر جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد همتی اظهار کرد: آتش‌نشانان ایستگاه شماره ۲ سبزوار پس از دریافت خبر، بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و ضمن ایمن‌سازی صحنه حادثه و جلوگیری از بروز خطرات احتمالی، با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی عملیات رهاسازی یکی از سرنشینان محبوس در خودروی نیسان را انجام داده و پیکر بی‌جان وی را از داخل خودرو خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند.

مسئول روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار ادامه داد: این حادثه ۲ کشته بر جای گذاشت و پس از پایان عملیات، محل حادثه برای انجام مراحل قانونی تحویل عوامل ذیربط شد.

کد مطلب 6900149

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