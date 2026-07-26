سانحه رانندگی در سبزوار منجر به فوت ۲ نفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد همتی اظهار کرد: آتش‌نشانان ایستگاه شماره ۲ سبزوار پس از دریافت خبر، بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و ضمن ایمن‌سازی صحنه حادثه و جلوگیری از بروز خطرات احتمالی، با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی عملیات رهاسازی یکی از سرنشینان محبوس در خودروی نیسان را انجام داده و پیکر بی‌جان وی را از داخل خودرو خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند.

مسئول روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار ادامه داد: این حادثه ۲ کشته بر جای گذاشت و پس از پایان عملیات، محل حادثه برای انجام مراحل قانونی تحویل عوامل ذیربط شد.