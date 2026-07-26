به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد قحیم» در اظهاراتی با انتقاد از ادامه محدودیتها علیه بندر الحدیده گفت که ائتلاف تحت رهبری عربستان طی ۱۲ سال گذشته تاکنون از ورود دارو و کودهای شیمیایی و تجهیزات سنگین به یمن جلوگیری کرده است.
وی افزود: عربستان به کشتیهایی که قصد حرکت به سمت بندر الحدیده را دارند، پیامهای تهدیدآمیز ارسال میکند و این موضوع بر روند ورود کالاها به یمن تأثیر گذاشته است.
قحیم با اشاره به خسارتهای واردشده به زیرساختهای بندر الحدیده، گفت که حملات هوایی ائتلاف طی سالهای گذشته جرثقیلها و اسکلههای این بندر را تخریب کرده و آسیبهایی بر جای گذاشته که جبران آنها تاکنون ممکن نشده است.
وزیر حملونقل دولت نجات ملی یمن اعلام کرد که مجموع خسارتهای واردشده به مؤسسه بنادر دریای سرخ از ۱۲ میلیارد دلار فراتر رفته است.
قحیم همچنین اظهار داشت که محاصره موجب محروم شدن شمار زیادی از کارگران بنادر از اشتغال شده و در برخی سالها هیچ کشتی کانتینربری وارد بندر الحدیده نشده است.
وی با اشاره به شرایط دوره کاهش تنش نیز گفت: آنچه «مرحله انسانی» نامیده میشد، در عمل به وضعیتی «فاجعهبار» برای مردم یمن تبدیل شده است.
این مقام یمنی همچنین گفت که نگهداری کانتینرها در بندر جیبوتی برای بیش از ۳۰۰ روز، باعث فساد کالاها و افزایش هزینهها و جرایم تأخیر برای شهروندان شده است.
به گفته قحیم، در حال حاضر تنها بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ کانتینر وارد بندر الحدیده میشود، در حالی که این بندر پیش از آغاز جنگ سالانه پذیرای بیش از ۳۰۰ هزار کانتینر بود.
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