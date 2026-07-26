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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۲

تبرئه پژمان جمشیدی از اتهام تجاوز به عنف

تبرئه پژمان جمشیدی از اتهام تجاوز به عنف

رأی نهایی پرونده پژمان جمشیدی، بازیگر و فوتبالیست سابق، صادر شد.

کامبیز برجاس، وکیل مدافع پژمان جمشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور رأی نهایی پرونده موکل خود خبر داد و جزئیات آن را تشریح کرد.

وکیل مدافع با تأکید بر صدور رأی قطعی در این پرونده، اظهار داشت: رأی نهایی پرونده آقای پژمان جمشیدی صادر شده است. موکلم از اتهام تجاوز به عنف به طور کامل تبرئه شد.

وی در ادامه افزود: تنها حکم باقی‌مانده برای ایشان، محکومیت به ۹۰ ضربه شلاق تعزیری است که این حکم نیز در نوبت اجرا قرار دارد.

گفتنی است پرونده پژمان جمشیدی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قضایی ماه‌های اخیر بود که با توجه به شهرت این چهره هنری و ورزشی، توجه گسترده افکار عمومی را به خود جلب کرده بود.

کد مطلب 6899969

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