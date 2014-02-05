برف سنگین مدارس کرمانشاه را تعطیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش کرمانشاه سه شنبه شب اعلام کرد: مدارس پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه اول شهرهای کرمانشاه، روانسر، پاوه، باینگان، جوانرود، ماهیدشت و گواور در نوبت صبح چهارشنبه تعطیل است.

همچنین مدارس متوسطه دوم شهرهای فوق روز چهارشنبه با یک ساعت تاخیر آغاز می شود.

براساس این اطلاعیه، مدارس پیش دبستانی و ابتدایی شهرهای اسلام آبادغرب، دالاهو، صحنه، هرسین، ثلاث باباجانی، حمیل ، دینور و بیستون نیز در مقطع ابتدایی نوبت صبح فردا تعطیل است.

آموزش و پرورش کرمانشاه همچنین اعلام کرد؛ مدارس کلیه مقاطع تحصیلی شهرستان کنگاور روز چهارشنبه تعطیل است.

بارش برف از عصر روز دوشنبه در استان کرمانشاه آغاز شده، ارتفاع آن در برخی شهرها به 18 سانتیمیتر رسیده و به علت یخبندان تردد را با مشکل مواجه کرده است.