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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۱۶

مدارس نوبت بعدازظهر اکثر شهرهای کرمانشاه تعطیل شد

مدارس نوبت بعدازظهر اکثر شهرهای کرمانشاه تعطیل شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: مدارس بیشتر شهرهای استان به علت بارش برف و برودت هوا امروز چهارشنبه تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه آموزش و پرورش کرمانشاه آمده است: کلیه مدارس پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه اول و دوم در شهرهای کرمانشاه ، ماهیدشت ، هرسین ، بیستون، کنگاور و سنقروکلیایی امروز (چهارشنبه) و در نوبت بعداز ظهر تعطیل است.

این اطلاعیه می افزاید: همچنین نوبت بعدازظهر تمامی مدارس پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه اول در شهرستاهای پاوه ، باینگان ، جوانرود ، روانسر و نوسود نیز تعطیل خواهد بود.

در ادامه این اطلاعیه همچنین کلیه مدارس پیش دبستانی و ابتدایی در شهرهای اسلام آباد غرب، دالاهو ، حمیل و گهواره نیز در نوبت بعدازظهر امروز تعطیل اعلام شده است.

مدارس شهرهای فوق در نوبت صبح امروز و روز گذشته نیز به علت بارش برف و یخبندان تعطیل اعلام شده بود.

کد مطلب 2229748

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