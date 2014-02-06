سرنوشت سه بیمارستان خراسان جنوبی به بودجه گره خورد/ تجهیزات میلیاردی در انتظار نیرو خاک می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حکایت سه بیمارستان سربیشه، درمیان و سرایان روایتی تلخی از سه روبان است که در 31 تیرماه امسال بریده شد و اگرچه شش سال انتظار مردم سرایان و شهرستانهای مرزی سربیشه و درمیان در 31 تیرماه با اعلام خبر افتتاح رسمی سه بیمارستان در هریک از این شهرستانها به پایان رسید اما انگار خوشحالی مردم تنها یک روز دوام داشت زیرا یک روز پس از این افتتاح خبر آمد که قفل بر در این بیمارستانها زده شده و انگار این افتتاح تنها یک برنامه سوری بوده است.

خبر تعطیلی این سه بیمارستان آنچنان عصبانیت معاون اول رئیس جمهور دولت قبل را بر انگیخته بود که وی به انتشار خبر تعطیلی این سه بیمارستان از سوی رسانه ها واکنش نشان داد.

محمد رضا رحیمی گفته بود: ما براي افتتاح اين سه بيمارستان تلاش زيادي كرديم و در اين گرماي طاقت فرسا و ماه مبارك رمضان براي افتتاح آنها وقت گذاشتيم ولي يك آدم با ناداني جلوي كار را گرفته است.

وی با بيان اينكه يكي پيدا شده و مي گويد كه اين سه بيمارستان مجوز استخدام نيرو ندارند، ادامه داده بود: بايد با اين آدم به شدت برخورد شود تا ديگر شاهد اتفاقات اين چنين در كشور نباشيم.

امروز نیز پس از گذشت حدود هفت ماه از تاریخ این افتتاح هنوز از آغاز به کار این بیمارستانها خبری نیست.

شاید عدم آینده نگری مسئولان در گذشته موجب شده تا میلیاردها تومان هزینه ای که دولت برای ساخت و تجهیز این بیمارستانها انجام داد امروز بلا استفاده باشد.

میلیارد های تومانی که نیاز به حق مردم این شهرستانهای بوده اما امروز به دلیل اینکه بودجه برای به کارگیری نیروهای این بیمارستانها نیست خاک می خورد.

وزیر بهداشت: هیچ بیمارستانی را بدون منابع افتتاح نمی کنم

این خبر آنچنان سرو صدا به پا کرده بود که وزیر بهداشت دولت یازدهم نیز در 23 آذر ماه در گفتگو با یکی از رسانه ها اعلام کرده بود: مردم مطمئن باشند بدون تعارف همه مشکلات را با مردم و مسئولان در میان می گذاریم، دروغ نمی گوییم،بیمارستانی را بدون اینکه نیرو و امکاناتش آماده باشد حداقل من افتتاح نمی کنم.

حسن قاضی زاده هاشمی ادامه داده بود: فقط در یک استان که در خبرها هم آمده بود که طی دو روز 3 بیمارستان افتتاح کردند و بعد در آن را قفل زدند و قابل استفاده نبود، مردم اینها را می بینند، در برخی استانهای دیگر هم وجود دارد.

وی گفت:به هر حال این طور مردم را بی اعتماد کرده‌ایم. من هم اعلام کرده ام هیچ بیمارستانی را بدون اینکه ردیف بودجه، نیروی انسانی و تجهیزات آن کامل نباشد،افتتاح نمی‌کنم و کار درستی نمی دانم که بیمارستانی را افتتاح کنیم چهار روز بعد برویم در آن قفل بزنیم یا از جای دیگر وسیله بیاوریم و بیمارستان را افتتاح کنیم بعد از چند روز تعطیل کنیم. چرا مردم باید احساس کنند به آنها دروغ می‌گوییم یا خدای نکرده بخواهیم سرشان کلاه بگذاریم.

گره خوردن سرنوشت 264 نیروی بیمارستانها به بودجه/ وزارت شروع به کار نیروی جدید را متوقف کرده است

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پاسخ به سوال خبرنگار مهر اظهارکرد: مجوز استخدام نیروهای سه بیمارستان سربیشه، سرایان و درمیان در سال 91 برای 264 نفر در رشته های بهداشتی و درمانی صادر شده بود.

علی اکبر اسماعیلی با اشاره به اینکه انجام آزمون استخدامی در 26 خرداد ماه سال 91 با هماهنگی وزارت بهداشت انجام شده است، تصریح کرد: پس از انجام گزینش اسامی پذیرفته شدگان نیز اعلام شد اما به علت عدم لحاظ اعتبار در بودجه سنواتی و عدم تصویب بودجه شروع به کار پس از تصویب و تائید اعتبار در بودجه انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه علوم پزشکی بیرجند در زمینه بکار گیری این نیروها پیگیری های مکرر با وزارت و سازمان مدیریت ریاست جمهوری و نمایندگان داشته، تصریح کرد: امیدواریم بلافاصله پس از تصویب و تائید بودجه شروع به کار پذیرفته شدگان به عمل آید.

وی عنوان کرد: طی بخشنامه ای از سوی وزارت بهداشت از تاریخ 12 دیماه امسال لغایت خرداد 93 ورود و به کارگیری و شروع به کار هر گونه نیرویی متوقف شده تا پس از سیاست گذاری های لازم به صورت متمرکز از طریق وزارت بهداشت و درمان اقدامات لازم صورت گیرد.

اورژانس سه بیمارستان فعال است

وی با بیان اینکه اورژانس سه بیمارستان سرایان، سربیشه و درمیان در حال حاضر فعال است، تصریح کرد: در این سه بیمارستان بخش اورژانس خدمات شبانه روزی ارائه می کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: به دلیل فراهم نشدن زمنه آغاز به کار نیروهای این بیمارستانها بخشهای بستری غیر فعال هستند و تنها بیماران سرپایی می توانند خدمات بگیرند.

اسماعیلی بیان داشت: برای شروع به کار این سه بیمارستان علاوه بر گزینشی که از 264 نفر در رسته های بهداشتی و درمانی شده برای افتتاح بخشهای بالینی بیمارستانها نیز نیاز به مجوز استخدام نیروی پشتیبانی، خدمتگزار و مالی است که هنوز مجوزی در این زمینه صادر نشده است.

به هر روی مردم این سه شهرستان این بار چشم انتظار تدبیر دولت یازدهم هستند تا محرومیتی که سالها بر سر آنها در حوزه بهداشت و درمان سایه افکنده را با افتتاح هر چه سریعتر این بیمارستانها به حداقل برسانند.

هم اکنون بیماران شهرستانی در خراسان جنوبی به دلیل عدم وجود بیمارستان در شهر نزدیک به محل سکونت خود مجبور به سفر به مرکز استان شده و در مرکز استان نیز با مشکلات عدیده ای از جمله عدم وجود مکانی برای استراحت همراه بیماران و .. مواجه هستند.

خراسان جنوبی دارای ۴۵۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان بوده و این کشور با بیماری های مختلف و واگیرداری مواجه است که به دلیل نزدیکی به مناطق مرزری استان و روستاهای حاشیه مرز در معرض ابتلاء این بیماری ها بوده و نبود بیمارستان در برخی شهرستانها تهدیدی برای سلامت مردم به شمار می رود.

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گزارش: فاطمه زیراچی